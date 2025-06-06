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Кибербезопасность без границ: «Солар» выводит образовательные и ИБ-проекты в страны Глобального Юга

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, подписала меморандум о сотрудничестве с представителями организаций стран Азии и Африки. Стороны планируют совместно работать над практической подготовкой специалистов по информационной безопасности, развитием ИБ-инфраструктуры и обменом опытом в создании системы кибербезопасности на национальном уровне. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Многие организации Африки разделяют позицию «Солара» о сотрудничестве, развитии отношений и подготовке специалистов по информационной безопасности на уровне государств и компаний. Среди новых потенциальных партнеров компании — свыше 10 организаций, включая технологические компании, регуляторы и вузы. Кроме того, команды из шести стран Африки впервые приняли участие в IV Международном киберчемпионате по информационной безопасности 2025, что стало отправной точкой в обмене практическим опытом по защите ИТ-инфраструктуры.

По данным отчета компании Zscaler, в 2023 г. почти 33% фишинговых атак было направлено на технологическую отрасль Индии. Число таких киберинцидентов продолжает расти год к году. Глубокая экспертиза «Солара» позволяет закрыть потребности в построении защищенного киберландшафта на государственном уровне, в любом типе и размере бизнеса. ГК «Солар» подписала меморандум с представителем TechDefence Labs — индийский инновационный центр в области информационной безопасности. Стороны прорабатывают возможные способы взаимодействия в сфере информационной безопасности: от обмена практическим опытом и экспертизой до построения инфраструктуры национального уровня. Ранее команды из Индии приняли участие в отборочном этапе и CTF-турнире в рамках IV Международного чемпионата по информационной безопасности 2025.

«Солар» совместно с Министерством цифрового развития и инновационных технологий Кыргызстана планируют обмениваться практическим опытом в построении и защите киберландшафта государства и развивать совместные проекты по подготовке ИБ-специалистов международного класса. Кроме того, в 2024 г. компания стала соорганизатором киберчемпионата Beeline Security Capture the Flag, в котором приняли участие 200 ИТ- и ИБ-специалистов, в Бишкеке.

«Мы продолжаем расширять географию международного сотрудничества в сфере кибербезопасности и выходим в страны Глобального Юга, где спрос на кибербезопасность увеличивается из-за возросших кибератак. В рамках меморандума планируется активная работа по созданию и реализации совместных проектов по подготовке ИБ-специалистов и обмене экспертизой через CTF-чемпионаты, разработку образовательных программ и внедрение решений для защиты критической инфраструктуры. Участие команд из Кыргызстана, Индии и Африки в CTF-турнирах по информационной безопасности стало одной из отправных точек в развитии партнерских отношений», — Артем Падейский, директор международных продаж ГК «Солар».

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