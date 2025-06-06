От кадров до инфраструктуры: «Солар» расширяет присутствие на кубинском рынке кибербезопасности

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, подписала меморандум о сотрудничестве с кубинскими организациями – ИT-компанией ETI и национальным телеком-оператором ETECSA. Стороны планируют создавать и развивать проекты по подготовке кадров в области информационной безопасности, а также обмениваться опытом и экспертизой по развертыванию защищенной инфраструктуры национального масштаба. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

ETI – это дочерняя компания государственного концерна биотехнологической и фармацевтической промышленности BioCubaFarma, которая специализируется на предоставлении услуг в сфере кибербезопасности, облачной ИТ-инфраструктуры, разработке ПО и сервисов ЦОД-центров.

ETECSA – это единственный оператор связи на Кубе, который предоставляет сервис фиксированной, мобильной связи, передачи данных и интернета. Компания также занимается цифровизацией государственных сервисов, услугами по аренде виртуальных серверов, консалтингом и не только. Оператор обеспечивает свыше 7,5 миллионов человек интернетом и услугами связи и включает в себя более 400 точек продаж, свыше 430 телефонных сервисных точек и более чем 31 тыс. телекоммуникационных агентов.

Куба — перспективный рынок с высоким запросом на цифровую трансформацию и защиту критической инфраструктуры. В контур планируемого сотрудничества с кубинскими компаниями в сфере ИТ и телекоммуникаций вошли инициативы в сфере кибербезопасности. Партнеры обозначили ряд приоритетных направлений: практическая подготовка специалистов по кибербезопасности, развитие инфраструктуры ИБ и обмен опытом по построению системы кибербезопасности национального уровня.

«Подписание меморандума с ETI и ETECSA — важный шаг в реализации стратегии ГК «Солар» по укреплению международного сотрудничества в сфере кибербезопасности. Совместно с партнерами сосредоточимся на развитии инициатив по внедрению российских ИБ-технологий и подготовке кадров, которые в перспективе повысят устойчивость Кубы к киберугрозам. Мы последовательно расширяем взаимодействие с бизнес-кругами в регионе: в 2024 году мы заложили основу партнерства с Segurmatica, а теперь закрепляем наши позиции благодаря сотрудничеству с ключевыми игроками кубинского ИТ- и телеком-рынка», — Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар».