Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Arenadata Catalog прошел сертификацию ФСТЭК по 4 уровню доверия

Arenadata Catalog, первый отечественный продукт в категории каталогов данных, систем управления качеством данных и корпоративных глоссариев успешно завершил сертификацию ФСТЭК. Arenadata Catalog (ADC) был включён в Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации и получил сертификат соответствия требованиям безопасности информации по 4 уровню доверия ФСТЭК России (сертификат №4939) 28 мая 2025 г.

Arenadata Catalog — система управления корпоративными данными, которая помогает организациям внедрять процессы Data Governance для построения сквозного управления данными. Сертификация ФСТЭК подтверждает, что продукт может использоваться в информационных системах с повышенными требованиями к безопасности, в том числе в критической инфраструктуре, госсекторе, банках и промышленных предприятиях.

«Вопрос доверия к данным начинается с уверенности в надёжности инструментов, которые этими данными управляют. Мы рады, что Arenadata Catalog стал первым продуктом в своём классе, получившим высокую степень доверия от ФСТЭК. Это важный шаг как для нас, так и для всего российского рынка управления данными», — сказал Иван Новосёлов, генеральный директор DataCatalog (входит в группу Arenadata).

Сертификация была проведена в рамках установленных процедур, включая анализ исходного кода, архитектуры безопасности и процессов разработки. Получение ФСТЭК по 4 уровню доверия означает, что Arenadata Catalog обладает встроенными механизмами защиты от несанкционированного доступа к данным, не относящимся к государственной тайне, обеспечивает функции идентификации и аутентификации, контроля доступа, а также фиксации событий безопасности.

Продукт внесён в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации 28 мая 2025 г. Сертификат действителен до 28 мая 2030 г.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Российский хакер построил сеть репозиториев с вредоносным ПО для взлома собственных коллег

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

США готовы заплатить $10 млн за помощь в поимке хакера, живущего в России

Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки

Россию заполонили низкокачественные безопасники. Их не берут на работу, хотя в стране дефицит ИБ-кадров

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще