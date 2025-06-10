Security Vision приглашает на вебинар «Новые возможности модуля «Управление инцидентами» (SOAR)
Security Vision активно развивает экспертизу на основе платформы автоматизации ИТ и ИБ процессов. Претерпевает изменения и сама платформа, обрастая новым функционалом, модернизируются и тематические модули на ее основе, так за 2024 год мажорные обновления претерпели управление активами, уязвимостями, в том числе вышел собственный сканер, замкнув процесс управления последними на собственных решениях, появился портал самооценки и многое другое.
Однако вебинар 19 июня пройдет водоразделом среди публичных выступлений о продуктах, ведь на нем будут продемонстрированы и новый интерфейс, и активы, и, самое главное, обновленный функционал флагманского модуля управления инцидентами (SOAR).
Участие бесплатное.
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.
Ждём вас!■ Рекламаerid:2W5zFGKYgmvРекламодатель: ООО «Интеллектуальная безопасность»ИНН/ОГРН: 7719435412/5157746309518Сайт: https://www.securityvision.ru/