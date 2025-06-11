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InfoWatch Activity Monitor научилась распознавать эмоции

Российская система мониторинга действий сотрудников InfoWatch Activity Monitor получила обновление. Новые возможности ПО упрощают анализ данных, помогают быстрее находить факты нарушений и предоставлять наглядные отчеты.

ГК InfoWatch выпустила обновление ПО для мониторинга действий сотрудников InfoWatch Activity Monitor. Нововведения в версии 3.3 развивают возможности предиктивной аналитики системы и автоматизируют рутинные задачи в сфере информационной безопасности. Ключевое конкурентное преимущество новой версии — транскрибация аудио с распознаванием эмоций и ключевых слов.

Впервые на российском рынке расшифровка диалога человека в системах ВКС доступна в тексте вместе с выявленными эмоциями — они сопровождаются соответствующими эмодзи. К примеру, система определяет эмоциональное возбуждение, негативный или агрессивный тон, распознает шепот. Это помогает в расследованиях инцидентов — повышенное эмоционального возбуждение может свидетельствовать о конфликтной ситуации.

Другая уникальная для подобного ПО функция — возможность поиска в разговоре по ВКС заданных ключевых слов и фраз. Если задать в настройке соответствующие лексические конструкции, система найдет и подсветит ключевые слова даже в плохо различимой речи. Для снижения нагрузки на аппаратное обеспечение можно настроить выборочную транскрибацию диалогов определенных людей и групп сотрудников.

Обновления также получил «Центр расследований». Теперь через «Конструктор отчетов» можно формировать наглядные материалы для руководства — с титульным слайдом, диаграммами статистики, графом связей и другой информацией в формате PDF и Excel. Отчет можно сформировать по нарушениям или по персоне, настроить автоматическую рассылку по расписанию. Появилась возможность фильтровать данные по филиалам организации — это помогает контролировать дисциплину в распределенных структурах и оперативно реагировать на инциденты. Для каждого сотрудника в системе ведется «Профайл» с виджетами по его активности.

«Возможности новой версии InfoWatch Activity Monitor предотвращают утечки и конфликты на ранних этапах. Уникальная система распознавания голоса анализирует речь по тембру, тональности и интонациям. Это позволяет определять эмоциональное состояние говорящего, выявлять риски в коммуникациях и нарушение корпоративной этики. Гибкая настройка отчетов позволяет сэкономить до 40% времени на подготовку аналитики», — сказал Сергей Кузьмин, руководитель направления Employee monitoring ГК InfoWatch.

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