Платформы IVA One и IVA MCU совместимы с решениями для защиты веб-приложений «Вебмониторэкс»

Российские вендоры «ИВА» и «Вебмониторэкс» подтвердили совместимость сервера профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU и платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One с платформой для защиты веб-приложений, микросервисов и API «Вебмониторэкс». Соответствующие сертификаты выданы по итогам совместных испытаний, проведенных специалистами обеих компаний.

В ходе тестирования были проверены корректность работы и стабильность взаимодействия продуктов в условиях защищенного обмена данными, включая обработку API-запросов, защиту от внешних атак и устойчивость систем при высоких нагрузках. Результаты подтвердили, что интеграция решений IVA Technologies с платформой «Вебмониторэкс» (включает продукты «ПроWAF» и «ПроAPI») возможна без дополнительных доработок и соответствует требованиям заказчиков к безопасности ИТ-инфраструктуры.

Полученные сертификаты расширяют возможности внедрения решений IVA Technologies в организациях, где критически важна защита данных — от органов государственной власти до крупного бизнеса.

IVA One — решение для корпоративных коммуникаций и совместной работы. Платформа объединяет в одном суперприложении все ключевые инструменты для продуктивной работы сотрудников: корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки, вебинары и конференции, календарь, адресную книгу, электронную почту и инструменты для оптимизации бизнес-процессов. IVA One способно заменить множество разрозненных приложений и обеспечить компанию мощным, легко интегрируемым и масштабируемым решением. Основная идея платформы — два клика для решения любой задачи.

IVA MCU — профессиональное решение для корпоративной видеоконференцсвязи. Система отвечает самым строгим требованиям безопасности, а также обладает широким функционалом, позволяющим организовать бизнес коммуникации в удаленном режиме. IVA MCU может быть использована для проведения совещаний, лекций, опросов, обмена файлами и сообщениями, планирования мероприятий и осуществления их записи.

Платформа «Вебмониторэкс» – комплекс продуктов для информационной безопасности. Это продукт «ПроWAF», который представляет собой файрвол веб-приложений со сканерами периметра и уязвимостей, модулем перепроверки атак, а также линейка продуктов «ПроAPI». Платформа защищает от атак, находит уязвимости веб-приложений, определяет структуру API и поддерживает внешний периметр компании в актуальном состоянии. А возможности глубокого анализа трафика и распознавания форматов данных, а также собственная бессигнатурная, регулярно обновляемая библиотека детектов позволяют предотвратить утечку корпоративных и персональных данных.

Виктор Петров, заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies, сказал: «Для наших корпоративных клиентов безопасность — не просто дополнительный параметр, а базовое требование. Подтвержденная совместимость IVA One и IVA MCU с решениями "ПроAPI" и "ПроWAF" усиливает защиту коммуникационных процессов, делает инфраструктуру более устойчивой к внешним угрозам и соответствует задачам импортозамещения. При этом мы получаем расширение круга совместимых средств защиты информации и ценные наработки по best practices при интеграции, а нашим партнерам становится проще внедрять решения. Мы продолжим развивать технологическое партнерство с ведущими российскими разработчиками в сфере информационной безопасности».

«Мы видим, что количество веб-атак растет с каждым годом, особенно в сфере онлайн-коммуникаций и передачи данных. Поэтому ИБ-защита этой отрасли критически важна. Наша платформа детектирует и блокирует как целевые и критичные угрозы (OWASP TOP10, API TOP10, 0-day), так и массовые атаки, включая брутфорс и попытки сканирования. При этом мы гарантируем минимальное число ложноположительных срабатываний. Для пользователей решений IVA Technologies это означает непрерывность бизнес-коммуникаций и их доступность для всех легитимных участников», – отметил директор по информационной безопасности «Вебмониторэкс» Лев Палей.