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Подтверждена совместимость платформы управления рисками Bi.Zone GRC и операционной системы Astra Linux

«Группа Астра» и компания Bi.Zone объявляют о подтверждении совместимости операционной системы Astra Linux и платформы Bi.Zone GRC (Governance, Risk and Compliance). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Bi.Zone GRC — платформа, которая автоматизирует ключевые процессы кибербезопасности и обеспечивает выполнение законодательных требований. Решение внесено в реестр отечественного ПО и полностью совместимо с российскими операционными системами.

Проведенные испытания показали корректность совместной работы Bi.Zone GRC версии 1.6.0 и Astra Linux 1.8. По результатам тестирования платформа получила сертификат соответствия Ready For Astra. Интеграция инструментов позволит организациям соответствовать регуляторным требованиям, в том числе по переходу на российские решения.

«Интеграция Bi.Zone GRC с Astra Linux дает нашим заказчикам уверенность в надежной защите ключевых активов и позволяет адаптировать инфраструктуру под любые задачи с учетом отраслевых регуляторных требований и современных тенденций импортозамещения. Это упрощает цифровую трансформацию, ускоряет бизнес-процессы и внедрение инновационных механизмов реагирования на вызовы информационной безопасности», — отметил Кирилл Синьков, руководитель департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Объектам КИИ, банкам, госструктурам и промышленным предприятиям особенно важно обеспечивать безопасность IT-решений в соответствии с законодательством. Вместе Bi.Zone GRC и Astra Linux формируют механизм защиты, который повысит устойчивость компаний к киберугрозам и откроет новые возможности для управления рисками. Это важный шаг в развитии безопасной цифровой экосистемы на базе отечественных решений», — сказал Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC.

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