«Ростелеком» и «Солар» усилили защиту данных ГК «Игроник»

«Ростелеком» и ГК «Солар» обеспечили защиту информационных активов группы компаний «Игроник» — медиахолдингу, реализующему комплексные проекты в классических и цифровых медиа.

«Игроник» обеспечивает рекламное сопровождение свыше 80 крупных компаний из различных секторов экономики: банков, девелопмента, госсектора, ритейла, телеком-операторов, FMCG, развлечений и спорта, страхования и не только. Для таких заказчиков важно обеспечение высокого уровня безопасности при передаче данных и контента между всеми участниками коммуникационных проектов. Поэтому медиахолдинг выбрал решения «Солара» по защите данных и управлению учетными записями сотрудников, отвечающие всем требованиями к информационной безопасности. Провайдер предоставил заказчику два цифровых решения в сфере кибербезопасности: DLP-систему Solar Dozor и IDM-систему Solar inRights Origin.

«Наш холдинг проводит федеральные и региональные рекламные кампании любой сложности. Экспертиза охватывает медиа, электронную коммерцию, PR, производство рекламных конструкций и маркетинговые мероприятия. Масштабы работы и особая ответственность требуют от нас высокого уровня безопасности передачи данных в соответствии со всеми требованиями законодательства. Мы уверены, что достижения «Ростелекома» в эксплуатации решений кибербезопасности и опыт ГК «Солар» в их разработке позволят нам поддерживать заявленный уровень и реализовывать новые проекты в интересах своих клиентов», — сказал Борис Юдин, директор по ИБ ГК «Игроник».

«Сервисная модель защиты информационных активов, предлагаемая «Ростелекомом» и «Соларом», — это выгодное и надежное решение для бизнеса, оптимизирующее финансовые и временные затраты предприятий. Исходя из потребностей заказчика, мы всегда ориентируемся на комплексный подход: от ИБ-аудита до внедрения и поддержки широкого перечня сервисов кибербезопасности. Данный проект не стал исключением. Сначала мы предложили ГК «Игроник» протестировать наше программное обеспечение в их внутреннем контуре. Во время испытаний продукты продемонстрировали высокую степень применимости для выполнения задач клиента. В итоге компания перешла с тестового периода на постоянную эксплуатацию раньше запланированного срока», — отметила Марина Ильина, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» «Ростелекома».

DLP-система Solar Dozor предназначена для предотвращения утечек данных в реальном времени, а также для выявления и расследования корпоративного мошенничества и других инцидентов. Решение способно обнаруживать подозрительные действия еще на стадии подготовки благодаря технологии поведенческого анализа и формированию профилей сотрудников. Продукт предоставляет инструменты для автоматизации расследований в области информационной, экономической и внутренней безопасности в едином интерфейсе, а также поддерживает создание отчетов и проведение продвинутой аналитики по сотрудникам.

IDM-система Solar inRights Origin представляет собой комплексное решение для эффективного управления доступом в крупных организациях. Платформа обеспечивает централизованный контроль над учетными записями, автоматизирует процессы их создания и изменения, а также позволяет гибко настраивать уровни доступа к различным информационным ресурсам. Solar inRights Origin не только ускоряет и упрощает предоставление прав доступа, но и позволяет оптимизировать ресурсы клиента, высвободить время пользователей и администраторов, а главное — укрепить стратегию собственной информационной безопасности.

«Современные угрозы требуют комплексной защиты информации. Наши решения — Solar Dozor и Solar inRights Origin — предотвращают утечку информации и контролируют доступ сотрудников медиахолдинга. Теперь ГК «Игроник» может безопасно производить и передавать контент своим клиентам, так как продукты соответствуют всем требованиям законодательства к информационной безопасности, но и адаптируются под специфику бизнеса», — сказала Юлия Семенова, руководитель отдела управления правами доступа к информационным ресурсам департамента inRights ГК «Солар».