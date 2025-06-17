91% родителей считают, что обучение кибербезопасности — их ответственность

Безопасность в интернете — актуальный вопрос для родителей в России. Большинство считает себя ответственными за то, как их дети ведут себя в цифровом пространстве. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ozon, в котором приняли участие более 1,5 тыс. родителей детей до 18 лет. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Безопасные онлайн-покупки — повод для разговора

Больше половины родителей (67%) хотя бы иногда объясняют детям, как проверять надежность онлайн-магазина — от чтения отзывов до оценки способа оплаты. При этом каждый пятый считает, что ребенок еще мал для таких разговоров: это подтверждает, что отсутствие обсуждения чаще связано с возрастом ребенка, а не игнорированием вопроса.

Онлайн-покупки становятся поводом поговорить о более общих рисках в интернете: 75% родителей опасаются, что ребенок может попасть на мошеннический сайт; 57% — что банковские данные могут попасть в руки мошенников; 42% — что ребенок потратит деньги необдуманно.

Цифровая безопасность: прежде всего дома и в школе

91% родителей считают, что именно они должны первыми говорить с детьми о цифровой безопасности. На втором месте — школа (49%). Это может быть связано с тем, что дети чаще используют гаджеты и интернет вне школьных стен. Образовательные платформы, спецкурсы и инициативы по киберграмотности воспринимаются как источник знаний у 20% респондентов, — это показывает потенциал для роста их влияния.

Где дети узнают о правилах поведения в интернете: в 82% случаев — от самих родителей; в 37% — от учителей; в 29% — от сверстников; в 17% — из видеороликов (больше, чем из текстовых постов в соцсетях).

Это не всегда означает, что родители — единственный или самый убедительный источник знаний. При ранжировании степени влияния на детей в вопросе кибербезопасности, только 20% родителей поставили себя на первое место, тогда как 43% — в конец списка. Это говорит о том, что, несмотря на свою активную позицию, родители признают: дети могут больше прислушиваться к другим — например, к учителям, сверстникам или лидерам мнений в интернете.

Оценки влияния блогеров и соцсетей разделились в вопросах ИБ: каждый третий родитель считает, что они сильно влияют на поведение ребенка, и столько же — помещают их на последнее место. Это может отражать разницу в восприятии образовательного контента у детей разного возраста.

Учителя, сверстники и сами дети чаще оказываются в «середине» рейтинга — как поддерживающий, но не основной источник знаний о правилах безопасности в интернете.

Родители уверены — но не на 100%

60% родителей чувствуют себя «скорее уверенно» в вопросах цифровой безопасности. Еще 20% — полностью уверены. И только каждый десятый признаёт, что чувствует себя «скорее или совсем» не уверенно.

Внутри семьи обсуждение киберрисков в целом, без привязки к онлайн-покупкам, ещё более распространено: 81% респондентов говорят, что из всех членов семьи возможные опасности в интернете с ребенком обсуждает кто-то из родителей. Еще 5% делегируют эту функцию старшим детям.

Итог: говорить — готовы, научить — хотят

Современные родители не избегают темы цифровой безопасности. Они обсуждают, объясняют и обучают — в том числе и спонтанно — на примере покупок в интернете. Онлайн-шопинг становится поводом для разговора о безопасности в цифровом пространстве.

Родители и школа по-прежнему играют ключевую роль. При этом опрос показывает: у онлайн-платформ есть большой потенциал, чтобы повысить осведомленность и помочь детям вести себя в интернете безопаснее.

Эксперты Ozon советуют детям и их родителям соблюдать базовые правила интернет-безопасности: не сообщайте никому код из приложения или смс: его спрашивают только мошенники; не переходите по подозрительным ссылкам, полученным в мессенджерах или в почте, особенно от незнакомых людей. Всегда проверяйте отправителя, от которого пришло сообщение или письмо; убедитесь в безопасности портала прежде, чем вводить данные банковской карты: изучите адрес сайта, проверьте дату создания, найдите его в браузере; если вам кажется, что вы столкнулись с мошенниками, которые используют бренд Ozon, обязательно обратитесь в службу поддержки маркетплейса через чат в приложении или на сайте — специалисты оперативно помогут разобраться.