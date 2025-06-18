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Подтверждена совместимость платформы управления рисками Bi.Zone GRC и операционной системы Astra Linux

Bi.Zone и «Группа Астра» подтвердили совместимость операционной системы Astra Linux и платформы Bi.Zone GRC (Governance, Risk and Compliance). Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Проведенные испытания показали корректность совместной работы Bi.Zone GRC версии 1.6.0 и Astra Linux 1.8. По результатам тестирования платформа получила сертификат соответствия Ready For Astra. Интеграция инструментов позволит организациям соответствовать регуляторным требованиям, в том числе по переходу на российские решения.

Кирилл Синьков, руководитель департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра»: «Интеграция Bi.Zone GRC с Astra Linux дает нашим заказчикам уверенность в надежной защите ключевых активов и позволяет адаптировать инфраструктуру под любые задачи с учетом отраслевых регуляторных требований и современных тенденций импортозамещения. Это упрощает цифровую трансформацию, ускоряет бизнес-процессы и внедрение инновационных механизмов реагирования на вызовы информационной безопасности».

Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC: «Объектам КИИ, банкам, госструктурам и промышленным предприятиям особенно важно обеспечивать безопасность IT-решений в соответствии с законодательством. Вместе Bi.Zone GRC и Astra Linux формируют механизм защиты, который повысит устойчивость компаний к киберугрозам и откроет новые возможности для управления рисками. Это важный шаг в развитии безопасной цифровой экосистемы на базе отечественных решений».

Bi.Zone GRC — платформа, которая автоматизирует ключевые процессы кибербезопасности и обеспечивает выполнение законодательных требований. Решение внесено в реестр отечественного ПО и полностью совместимо с российскими операционными системами.

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