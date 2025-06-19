ПАО «Аэрофлот» и Bi.Zone объединят усилия для укрепления транспортной инфраструктуры России

ПАО «Аэрофлот» заключил соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности с компанией Bi.Zone. Документ подписали заместитель генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич и директор группы компаний Bi.Zone Дмитрий Самарцев. Подписание состоялось в присутствии президента, председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа и генерального директора, председателя правления ПАО «Аэрофлот» Сергея Александровского. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Партнерство укрепит уровень киберзащиты и обеспечит непрерывную защиту цифровых сервисов крупнейшего авиаперевозчика России. Сотрудничество Bi.Zone и «Аэрофлота» станет важным шагом к надежному и интеллектуально управляемому контуру безопасности.

Компании сосредоточатся на реализации проектов в сфере кибербезопасности на базе решений с использованием технологий искусственного интеллекта. В рамках сотрудничества ПАО «Аэрофлот» и Bi.Zone планируют: регулярно обмениваться данными об актуальных киберугрозах; расширить области использования ИИ-технологий для защиты от кибератак и мошеннических действий; обмениваться опытом по повышению устойчивости бизнес-процессов к угрозам мошенничества и неправомерного использования брендов; делиться опытом по сокращению случаев утечек данных и учетных записей сотрудников.

Антон Мацкевич, заместитель генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности ПАО «Аэрофлот»: «Подписание соглашения с Bi.Zone — значительный шаг для укрепления цифровой устойчивости Аэрофлота. Цифровая трансформация компании продолжается, и информационная безопасность играет в ней ключевую роль. Цель нашего сотрудничества — повысить уровень защиты данных клиентов и партнеров, а также обеспечить бесперебойную и безопасную работу всех систем».

Дмитрий Самарцев, директор группы компаний Bi.Zone: «По оценкам «Сбера», уже в 2026 г. около 85% всех кибератак в мире будут совершаться с применением ИИ. Чтобы оставаться на шаг впереди киберугроз, компаниям критически важно использовать ИИ в превентивной защите — по нашей оценке, это позволяет выявлять и нейтрализовать угрозы в среднем на 40% быстрее. Поэтому одно из приоритетных направлений нашей работы — развитие ИИ в технологиях кибербезопасности. Такой подход помогает нам реагировать быстрее и точнее, а это всегда играет ключевую роль в противодействии киберугрозам».