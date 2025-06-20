Исследование Rambler&Co и «СберМобайла»: 87% россиян озабочены темой информационной безопасности

Медиахолдинг Rambler&Co, Сбербанк и виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» провели опрос и выяснили, как россияне защищают себя и своих близких от телефонного мошенничества. Опрос проводился в июне 2025 г. В нем приняло участие 81 615 человек. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Согласно результатам опроса, с попытками телефонного мошенничества за последний год столкнулись 91% россиян. Только с января по май 2025 г. сервис «Определитель номера» в приложении «Сбербанк Онлайн» и услуга «Хранитель» от «СберМобайла» обработали миллиарды входящих звонков на предмет мошенничества, и заблокировали миллионы мошеннических и спам-звонков по всей России.

Подавляющее число граждан (92%) уже научились распознавать злоумышленников, однако почти половина из них (43%) не спешат сразу прощаться с преступниками и вступают с ними в диалог. 22% опрошенных делают это ради шутки, 15% – чтобы вывести из себя, и еще 6% пытаются перехитрить собеседника. При этом 37% россиян вовсе не отвечают на звонки с неизвестных номеров.

Если звонивший называет себя представителем государственных органов или должностным лицом, для 78% респондентов это «красный флаг» и повод сразу завершить разговор. 19% затруднились рассказать о своей реакции, у 3% любая должность, напротив, вызывает доверие.

Как показал опрос Rambler&Co и «СберМобайла», 87% россиян активно стремятся повысить свой уровень знаний об информационной безопасности. Для этого они читают о новых мошеннических схемах (53%), следят за новостями об утечке данных (24%), следуют цифровой гигиене, в том числе используют двухфакторную аутентификацию, не переходят по подозрительным ссылкам, меняют пароли (20%), проходят онлайн-курсы по кибербезопасности (2%) и даже тренируются на симуляциях (1%).

Наиболее уязвимы перед телефонным мошенничеством дети и пожилые люди, и это понимают большинство респондентов. 82% опрошенных сказали, что стараются оградить своих младших и старших родственников (детей, родителей, бабушек/дедушек) от злоумышленников. Для этого 74% россиян ведут со своими близкими просветительскую работу, а 14% подключили им услугу от мобильного оператора по защите от телефонных мошенников. Остальные ограничиваются простыми предупреждениями.