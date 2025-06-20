«Солар» и НОТА запустили экосистему решений для безопасной разработки

ГК «Солар» и вендор НОТА (ИТ-холдинг «Т1») подписали соглашение о технологическом партнерстве. Стороны обеспечат совместимость решений для безопасной разработки приложений «Солара» с продуктами НОТА. Партнеры также рассмотрят возможности развития совместимости в сфере сетевой безопасности и защиты данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Компании интегрируют комплексное решение для безопасной разработки приложений Solar appScreener с DevOps-конвейером платформы «Сфера», в который входят продукты: git-инструмент для совместной работы над кодом Сфера.Код, решение для непрерывной интеграции разработки программного обеспечения Сфера.CI/CD, система для хранения артефактов разработки «Сфера.Дистрибутивы» и лицензии. Так, новые и действующие клиенты смогут значительно повысить надежность своих цифровых продуктов, минимизировать риски, связанные с эксплуатацией веб-приложений и ПО.

Решение «Солара» обеспечивает комплексный анализ безопасности приложений, включая статический (SAST), динамический (DAST) анализ, а также анализ сторонних компонентов (OSA), свыше 200 клиентов, которые входят в список самых атакуемых отраслей: государственный, банковский и промышленный секторы, телеком-индустрия, ритейл и ИТ. Для таких заказчиков важна защита инфраструктуры уже на раннем этапе – разработки системы. После выпуска обновленной версии Solar appScreener предлагает улучшенные возможности для оптимизации процессов DevSecOps, что снижает совокупную стоимость владения (ТСО) безопасной разработкой до 15% после внедрения.

«Мы выводим сотрудничество на новый уровень, подписывая соглашение о технологическом партнерстве. Теперь для более 200 наших клиентов доступна комплексная защита веб-приложений и ПО. Внедрение практик безопасной разработки (DevSecOps) на ранних стадиях позволяет не только минимизировать уязвимости, но и значительно снизить стоимость исправления ошибок, которая обходится в разы дешевле на этапе проектирования, чем на стадии эксплуатации», — сказал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».

«Сегодня безопасная разработка — это не опция, а необходимость для компаний, работающих с критической инфраструктурой и персональными данными. Интеграция с Solar appScreener дополняет инструментарий платформы «Сфера», позволяя выстраивать полный цикл безопасной разработки на отечественном ПО. Такое объединение снижает издержки, ускоряет выход продуктов на рынок и делает безопасность встроенным стандартом, а не внешним дополнением, — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса вендора НОТА. — Это не только шаг к цифровому суверенитету, но и способ обеспечить конкурентоспособность российских решений как на внутреннем, так и на внешнем рынке».

Помимо проектов по безопасной разработке приложений, «Солар» и НОТА сосредоточатся на развитии технологического партнерства в защите данных, сетевой безопасности и других направлениях. Для клиентов будут доступны комплексные решения, которые не только отвечают актуальным вызовам информационной безопасности и соответствуют требованиям регуляторов, но и участвуют в проектах по импортозамещению.