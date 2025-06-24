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Защита от программ-вымогателей (Ransomware) с Хайстекс Акура

Компания Хайстекс, один из ведущих разработчиков программных решений в области аварийного восстановления приложений, резервного копирования и миграции в облако, объявила о выходе новой функции в платформе Хайстекс Акура — проактивной защиты от программ-вымогателей (Ransomware protection). Нововведение позволяет компаниям защитить критически важные точки восстановления, своевременно выявляя подозрительные изменения при инкрементной репликации и предотвращая компрометацию резервных копий.

В условиях, когда киберугрозы всё чаще нацелены на ИТ-инфраструктуру, компаниям необходимы современные механизмы защиты для обеспечения полной устойчивости ИТ-инфраструктуры. Новый механизм защиты в Хайстекс Акура отвечает этим требованиям, автоматически отслеживая аномальные изменения данных и защищая точки восстановления от скрытых угроз заражения.

Как работает защита от программ-вымогателей в Хайстекс Акура

Пользователь может задать дополнительный параметр на уровне клиента или группы — порог изменения данных (в процентах от общего объема), который считается подозрительно высоким. Если во время фиксации инкрементной репликации этот порог превышен, Хайстекс Акура автоматически выполняет следующие действия:

  • Приостановка дальнейших резервных копий: Виртуальная машина (ВМ) переводится в состояние «Приостановлено», чтобы остановить дальнейшую репликацию и предотвратить дальнейшее создание точек восстановления с пораженными данными.
  • Подстройка политик хранения: Пока ВМ находится в состоянии «Приостановлено», политика хранения реплик не имплементируется. Это сделано для того, чтобы при необходимости можно было восстанавливаться из ранних точек восстановления.
  • Автоматическое предупреждение об опасном событии: Создаётся событие с понятным описанием причины приостановки и рекомендациями по действиям — например, проверке целостности исходной машины и восстановлению целостных данных из прошлых точек.
  • Возврат машины под защиту администратором: после проверки администратор может вручную вернуть машину в состояние резервного копирования (бэкапирования), подтвердив осознанность действий и потенциальные риски.

«Резервные копии часто остаются единственным способом восстановить данные после атаки программ-вымогателей», — комментирует Александр Шукевич, директор по продажам и развитию бизнеса компании Хайстекс, — «Новая функция в Хайстекс Акура позволяет заранее выявить угрозу и принять меры, обеспечив сохранность всей стратегии аварийного восстановления».

Усиление киберустойчивости

Новая функция защиты от программ-вымогателей в Хайстекс Акура дополняет комплексные возможности платформы по аварийному восстановлению и резервному копированию. В сочетании с консистентной и непрерывной репликацией, автоматической оркестрацией переключения и поддержкой кросс-восстановления между различными облаками, Хайстекс Акура предлагает полноценное решение для защиты как от традиционных сбоев, так и от современных киберугроз.

Компании, использующие эту функцию, получают возможность на ранних этапах выявлять аномалии в процессе репликации, сохранять надёжные резервные копии и обеспечивать непрерывность бизнес-процессов — даже при попытках атаки программ-вымогателей.

Доступность

Функция защиты от программ-вымогателей уже доступна в последней версии Хайстекс Акура и может быть легко включена на уровне настроек целевого хранилища или конкретного клиента в мультитенантном режиме.

Дополнительную информацию о программном продукте Хайстекс Акура и возможность заказать персональную демонстрацию можно найти на сайте: хст.рф.

О Хайстекс

Хайстекс — российский разработчик ПО в сфере облачной и межплатформенной миграции, кросс-платформенного аварийного восстановления и системы резервного копирования. «Хайстекс Акура» — одно из ведущих отечественных решений по облачной миграции, аварийному восстановлению и резервному копированию на ИТ-рынке России. Входит в единый реестр российских программ от Минцифры.

Рекламаerid:2W5zFHixcueРекламодатель: ООО ХайстексИНН/ОГРН: 7731380600/1177746877604Сайт: https://хст.рф/

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