Аутентификаторы «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA защищают доступ к корпоративному менеджеру паролей BearPass

Специалисты компаний «Актив» и «Беарпасс» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы аппаратных аутентификаторов «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA в корпоративном менеджере паролей BearPass. С помощью двухфакторной аутентификации устройства «Рутокен» защищают доступ к данным о логинах и паролях, хранящихся в сервисе. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Для защиты доступа к аккаунтам корпоративного менеджера паролей система BearPass использует технологию двухфакторной аутентификации, реализуемую, в том числе, с помощью аппаратных аутентификаторов. Решение поддерживает устройство «Рутокен» OTP, задействующее алгоритм создания одноразовых паролей (T)OTP — (Time-Based) One-Time Password в дополнение к связке логин-пароль. Также обеспечена поддержка линейки пользовательских токенов «Рутокен» MFA, которые применяются для аутентификации в веб-приложениях, работающих на базе стека технологий FIDO2 (CTAP2).

Для обмена аутентификационной информацией корпоративный менеджер паролей BearPass использует современные стандарты JSON Web Token (JWT), что обеспечивает безопасный механизм авторизации пользователей с использованием таких аппаратных аутентификаторов как «Рутокен». Использование двухфакторной аутентификации позволяет обезопасить доступ к пользовательским паролям корпоративных сервисов.

В результате сотрудничества команд «Актив» и «Беарпасс» произведено внедрение аппаратных аутентификаторов «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA и обеспечена двухфакторная аутентификация в учетные записи, что повысило уровень безопасности корпоративного менеджера паролей BearPass.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив»: «Мы рады, что компании, создающие новые классы решений, таких как корпоративный менеджер паролей, доверяют экспертизе компании «Актив» в области многофакторной аутентификации. Интеграция с продуктом BearPass прошла быстро и гладко, что подтверждает высокое качество комплекта разработчика продуктов «Рутокен».

Валерий Комягин, генеральный директор компании «Беарпасс»: «Актив — компания, надежным решениям которой доверяют миллионы людей в нашей стране. Совместная работа аппаратных аутентификаторов «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA с нашим корпоративным менеджером паролей BearPass обеспечивает надежную двухфакторную аутентификацию и значительно повышает безопасность доступа к учетным записям. Использование современных стандартов, таких как JSON Web Token и FIDO2, позволяет нам гарантировать защиту данных клиентов на самом высоком уровне. Мы гордимся нашей совместной работой и решениями, которые позволяют создавать надежную и безопасную инфраструктуру для клиентов, обеспечивая им уверенность и защиту в цифровом пространстве».