«Гарда» защищает веб-ресурсы группы компаний «Правокард»

Группа компаний «Правокард» усилила защиту цифровых сервисов с помощью решения «Гарда WAF», чтобы обеспечить устойчивость к росту числа кибератак. Ранее обработка инцидентов информационной безопасности велась вручную, что увеличивало нагрузку на ИТ-отдел и повышало вероятность пропустить кибератаку. Для оптимизации этих процессов было принято решение автоматизировать защиту веб-ресурсов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Группа компаний «Правокард» оказывает дистанционные и очные юридические, налоговые и иные услуги. Для такого бизнеса очень важно понимать ИБ-риски и обеспечивать клиентам защиту от кибератак в процессе оказания услуг. Специалисты «Гарда» учли особенности инфраструктуры заказчика, что позволило оперативно организовать защиту веб-ресурсов группы компаний.

Команда заказчика получила инструмент для оперативного отслеживания активности злоумышленников и контроля трафика. Решение позволило централизованно контролировать более 20 веб-ресурсов, распределенных по двум изолированным контурам со средней нагрузкой в 300 запросов в секунду (rps).

Оптимизация внутренних ресурсов выразилась в сокращении ручной работы сотрудников ИБ-службы ‒ теперь достаточно контролировать работу WAF, периодически оценивать метрики и проверять отчеты. Это позволило перенаправить освободившиеся ресурсы на другие задачи при общем повышении уровня защиты компании от угроз информационной безопасности.

Применение современного стека технологий и слаженная работа команды экспертов «Гарда WAF» позволили учесть все бизнес-требования, предъявляемые к доступности клиентских сервисов. Веб-приложения «Правокард» разработаны индивидуально, и важно было сохранить их функциональность. Настройка системы обеспечила точную фильтрацию трафика без влияния на легитимные запросы и пользовательский опыт.

«Нашим клиентам важно быть уверенными в надежности цифровых сервисов. Благодаря решению “Гарда WAF” мы контролируем ситуацию в условии роста киберугроз», ‒ сказал Сергей Голиков, генеральный директор группы компаний «Правокард».

«Мы строим решения, которые отвечают конкретным задачам заказчика и адаптируются к их внутренней архитектуре. Даже в условиях глубокой кастомизации мы сохраняем управляемость и прозрачность защиты», ‒ сказал Лука Сафонов, бизнес-партнер по инновационному развитию в департаменте продуктового развития группы компаний «Гарда».