InfoWatch Industrial Firewall поддерживает разбор 16 промышленных протоколов

Промышленный межсетевой экран InfoWatch ARMA Industrial Firewall получил обновление — в версии 3.14 появился новый функционал для промышленных сетей, расширенные возможности автоматизации и поддержка протокола Alpha.Link. Он используется в российской инструментальной программной платформе для разработки АСУ ТП различных классов — «Альфа платформе» разработки «Атомик Софт». Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Поддержка протокола Alpha.Link — функционал, который позволяет защитить отечественную промышленную инфраструктуру. Протокол Alpha.Link обеспечивает обмен всеми типами данных в системе «Альфа платформы»: передачу потоков оперативных данных, сгенерированных событий и управляющих воздействий между узлами. На базе «Альфа платформы» спроектированы российские системы управления технологическими процессами (SCADA) компаний добывающей отрасли, нефтегазовой, энергетической и химической промышленности, транспортных предприятий и служб управления инженерными системами зданий.

В новой версии межсетевого экрана появилась возможность использовать адреса переменных при работе с протоколом CIP/EthernetIP, что позволяет разрешить только определенные операции или предоставить доступ к определенной области памяти для программно-логических контроллеров (ПЛК) и создавать универсальные правила для любых пакетов CIP. Благодаря этому можно создавать политики безопасности без привязки к конкретным командам.

На сегодняшний день InfoWatch ARMA Industrial Firewall — единственный на российском рынке межсетевой экран, способный глубоко разбирать 16 промышленных протоколов до уровня команд. Это обеспечивает высокий уровень безопасности промышленных систем и сетей, критической информационной инфраструктуры (КИИ).

В новой версии InfoWatch ARMA Industrial Firewall создание LACP-каналов стало доступно через интерфейс. Таким образом, настройка отказоустойчивых и производительных каналов связи стала быстрее и проще. Статусы IPSec-подключений доступны для мониторинга по протоколу SNMP. Также добавлена возможность выгрузки MIB-файла для интеграции в сторонние системы мониторинга.

«Совершенствование InfoWatch ARMA Industrial Firewall направлено на создание оптимальной защиты АСУ ТП, соответствующей актуальным нормативным и техническим требованиям. Гибкость настройки и управления позволяет эффективно распределить ресурсы при внедрении и администрировании межсетевого экрана, а поддержка 16 промышленных протоколов — защитить все сегменты промышленных сетей любого масштаба. Работа с протоколом Alpha.Link обеспечивает совместимость со SCADA-системой «Альфа платформа» — одним из ведущих решений российского рынка систем диспетчеризации», — сказал старший менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch Михаил Яблоков.