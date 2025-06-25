Спрос крупного бизнеса на тестирование на проникновение вырос на 55% за первые 5 месяцев года

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» зафиксировал значительный рост спроса на проекты тестирования организаций на проникновение с помощью «белых хакеров» (пентест). За первые пять месяцев 2025 г. число таких проектов увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Основными заказчиками стали крупные промышленные предприятия с распределенной инфраструктурой и филиалами в большом количестве регионов. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

В рамках таких проектов «Кросс технолоджис» проводит многоуровневые проверки: внешний и внутренний пентест, анализ веб-приложений и wi-fi-сетей, а также социотехническое тестирование. По итогам готовится детальный отчет с рекомендациями по устранению уязвимостей, если они обнаруживаются.

За последний год «белые хакеры» из команды «Кросс технолоджис» провели проекты комплексного тестирования кибербезопасности в ряде крупнейших компаний России, включая Группу «Уралхим», «Детский ми»р, Группу РЭЦ (Росэксимбанк, «Эксар», «Школа экспорта», цифровая платформа «Мой экспорт»), «Специальные технологии контроля» (СТК) и еще 30 компаний.

Рост спроса на пентест в российском крупном бизнесе в 2025 г. связан с изменением регуляторных норм, включая оборотные штрафы за утечки данных. Не менее важным фактором становится постоянное усиление киберугроз, таких как атаки через цепочки поставок и использование ИИ для дипфейков, что требует комплексных проверок инфраструктуры. Импортозамещение вынуждает тестировать отечественные решения на соответствие стандартам ФСТЭК, а дефицит ИБ-кадров стимулирует аутсорсинг услуг «белых хакеров» обладающих международными сертификатами или их российскими аналогами. Репутационные риски (71% компаний опасаются за данные) и требования киберстрахования заставляют бизнес проактивно выявлять уязвимости. Развитие SOC-центров (+30% рынка) и прогнозируемое внедрение ИИ для анализа угроз усиливают роль пентеста как стратегической необходимости в условиях гибридных атак и регуляторного давления.

«Динамика роста интереса к тестированию на проникновение восходящая уже несколько лет, что свидетельствует о повышении осведомленности бизнеса о важности кибербезопасности. В условиях растущих угроз, таких как утечки данных, атаки программ-вымогателей и целенаправленные кибератаки, “белые хакеры” часто появляются даже в штате наших заказчиков, однако это могут себе позволить только крупнейшие компании. Тестирование на проникновение позволяет не только выявить уязвимости в системах, но и оценить готовность компании к реальным атакам, что критически важно для защиты цифровых активов и деловой репутации»”, – сказал исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фесенко.