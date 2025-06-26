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Смесь кулинарии и искусственного интеллекта: готовим шакшуку в новом выпуске шоу «Инфобез со вкусом»

Смотрите на ТВ-канале «Большой эфир», в социальных сетях и на YouTube-канале компании «Газинформсервис» новый выпуск шоу об информационной безопасности и кулинарии — «Инфобез со вкусом». Гостьей проекта стала Лидия Виткова, к. т. н., начальник аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис».

Одиннадцатый выпуск шоу был полностью посвящён беседе об искусственном интеллекте. Под приготовление яркого арабского блюда собеседники говорили об истории ИИ, о том, как он работает, развивается и как им пользуются бизнес и государство.

Шакшука, которая значит «все вперемешку», такая же хаотичная и живая, как стремительно развивающийся и слабо предсказуемый искусственный интеллект. Сергей Полунин, ведущий шоу и руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис», и Лидия поговорили о том, почему ИИ иногда «галлюцинирует», как им пользуются злоумышленники и что делают бизнес и государство для обеспечения его безопасности.

«Для нового выпуска мы выбрали горячую тему искусственного интеллекта. И с кем об этом говорить, как не с начальником АЦКБ? Получилась крайне насыщенная беседа, и конечно, мы приготовили очередное блюдо — самый здоровый завтрак настоящего чемпиона ИИ, шакшуку с томатами, перцами и многообразием специй», — рассказывает Сергей Полунин.

«В эпоху, когда дипфейки становятся всё более убедительными, мошенники используют эти технологии для обмана и манипуляций. На нашем шоу мы не только приготовили вкусную шакшуку, но и погрузились в проблему, разбирая, что такое информационная безопасность в эпоху ИИ, как распознать новые угрозы и защититься от них. Мы стремились показать зрителям, как быть на шаг впереди киберпреступников», — делится Лидия Виткова.

Посмотреть 11-й выпуск шоу об информационной безопасности и кулинарии можно здесь.

Напоминаем, гостями предыдущих выпусков были: Михаил Писарев, коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» — разработчик ОС «Аврора»; Ольга Попова, директор по развитию компании «Газинформсервис»; Константин Закатов, директор департамента информационной безопасности группы компаний «Аквариус»; Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании «Газинформсервис»; киберэксперт Дмитрий Овчинников; Владимир Степанов, Первый заместитель Председателя Совета директоров ГК «Аквариус»; Сергей Никитин, руководитель группы управления продуктами компании «Газинформсервис»; Ирек Азизов, генеральный директор ООО ICL Системные технологии.

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