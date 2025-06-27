Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Холдинг «Цикада» и ГК «Солар» будут совместно развивать проекты по кибербезопасности для КИИ

Холдинг «Цикада», системный интегратор в сфере информационной и физической безопасности, и ГК «Солар», компания из сферы кибербезопасности, заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства компании планируют реализовать проекты по киберустойчивости для организаций критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

В контур сотрудничества войдет пул ИБ-решений «Солара», представляющих основные технологические ниши рынка кибербезопасности. В первую очередь это сетевая безопасность и флагманские решения «Солара» − Solar NGFW и Solar webProxy, а также портфель решений по управлению доступом, включая решения для управления учетными записями Solar inRights и привилегированным доступом – Solar Safeinspect. Важным направлением также станет внедрение лучших практик защиты на базе DLP-платформы Solar Dozor и безопасной разработки (DevSecOps) с применением решения Solar appScreener, которое обеспечивает комплексную безопасность разработки приложений на основе технологий статического и динамического анализа, анализа состава и цепочки поставок ПО (SAST, DAST, OSA).

В рамках партнерства также будет применяться опыт «Солара» в сфере подготовки команд киберзащиты на базе киберполигона, развития навыков ИБ-специалистов в рамках образовательных программ Solar Method и других направлений, которые снижают влияние человеческого фактора на уровень киберустойчивости организаций.

«В партнерстве с крупнейшими российскими интеграторами мы увеличиваем число «точек соприкосновения» с нашими потенциальными клиентами. Это позволяет компании расширить долю присутствия технологий «Солара» в проектах по внедрению ИБ-решений, импортозамещению и формированию архитектуры комплексной кибербезопасности для крупнейших компаний. Сотрудничество с холдингом «Цикада» открывает для нас новые возможности в сфере сотрудничества с организациями КИИ и реализации комплексных проектов по защите информационных активов», − сказал коммерческий директор ГК «Солар» Николай Сивак.

АО «Цикада» − вертикально-интегрированный холдинг, реализующий комплексные проекты в области безопасности: от разработки концепции до внедрения и сопровождения на всех стадиях жизненного цикла систем.

«Благодаря сотрудничеству с ГК «Солар», мы можем предложить заказчикам более широкий спектр надежных ИБ-решений, которые полностью отвечают высоким требованиям современного рынка по защите от актуальных угроз. Убежден, что к ним будет проявлен высокий интерес со стороны компаний, для которых значимы широкий функционал и качество продуктов для поддержания информационной безопасности», – отметил генеральный директор АО «Цикада» Александр Колосов.

Партнеры планируют развивать совместные проекты по внедрению ИБ-технологий «Солара» с акцентом на корпорации и компании среднего уровня из финансового сектора, промышленности и государственных организаций.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

Началась революция в мире антивирусов. Microsoft навсегда закрывает им доступ к ядру Windows

Cisco заполонила планету «дырявыми» продуктами. Хакеры находят уязвимости быстрее, чем она их закрывает

РЖД сбоит. Мобильное приложение не работает, сайт тормозит, билеты на сайте не купить

Легендарный российский софт вдруг превратился во вредоносное ПО. В опасности сотни миллионов пользователей. Решение уже найдено

Китайские хакеры начали использовать 10-балльную уязвимость в Cisco. О ней известно уже два года

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще