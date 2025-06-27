Холдинг «Цикада» и ГК «Солар» будут совместно развивать проекты по кибербезопасности для КИИ

Холдинг «Цикада», системный интегратор в сфере информационной и физической безопасности, и ГК «Солар», компания из сферы кибербезопасности, заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства компании планируют реализовать проекты по киберустойчивости для организаций критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

В контур сотрудничества войдет пул ИБ-решений «Солара», представляющих основные технологические ниши рынка кибербезопасности. В первую очередь это сетевая безопасность и флагманские решения «Солара» − Solar NGFW и Solar webProxy, а также портфель решений по управлению доступом, включая решения для управления учетными записями Solar inRights и привилегированным доступом – Solar Safeinspect. Важным направлением также станет внедрение лучших практик защиты на базе DLP-платформы Solar Dozor и безопасной разработки (DevSecOps) с применением решения Solar appScreener, которое обеспечивает комплексную безопасность разработки приложений на основе технологий статического и динамического анализа, анализа состава и цепочки поставок ПО (SAST, DAST, OSA).

В рамках партнерства также будет применяться опыт «Солара» в сфере подготовки команд киберзащиты на базе киберполигона, развития навыков ИБ-специалистов в рамках образовательных программ Solar Method и других направлений, которые снижают влияние человеческого фактора на уровень киберустойчивости организаций.

«В партнерстве с крупнейшими российскими интеграторами мы увеличиваем число «точек соприкосновения» с нашими потенциальными клиентами. Это позволяет компании расширить долю присутствия технологий «Солара» в проектах по внедрению ИБ-решений, импортозамещению и формированию архитектуры комплексной кибербезопасности для крупнейших компаний. Сотрудничество с холдингом «Цикада» открывает для нас новые возможности в сфере сотрудничества с организациями КИИ и реализации комплексных проектов по защите информационных активов», − сказал коммерческий директор ГК «Солар» Николай Сивак.

АО «Цикада» − вертикально-интегрированный холдинг, реализующий комплексные проекты в области безопасности: от разработки концепции до внедрения и сопровождения на всех стадиях жизненного цикла систем.

«Благодаря сотрудничеству с ГК «Солар», мы можем предложить заказчикам более широкий спектр надежных ИБ-решений, которые полностью отвечают высоким требованиям современного рынка по защите от актуальных угроз. Убежден, что к ним будет проявлен высокий интерес со стороны компаний, для которых значимы широкий функционал и качество продуктов для поддержания информационной безопасности», – отметил генеральный директор АО «Цикада» Александр Колосов.

Партнеры планируют развивать совместные проекты по внедрению ИБ-технологий «Солара» с акцентом на корпорации и компании среднего уровня из финансового сектора, промышленности и государственных организаций.