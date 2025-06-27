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Безопасность
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Сборная России завоевала серебро на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре

Команда из России заняла второе место в командном зачете по количеству золотых медалей на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности (International Cybersecurity Olympiad, ICO) среди старшеклассников, которая прошла в Сингапуре. Команду готовили эксперты Центрального университета и «Лаборатории Касперского».

В финале сборная России встретилась с 128 талантливыми школьниками из 25 стран, включая Австралию, Канаду, Данию, Гонконг, Израиль, Италию, Японию, Лаос, Макао, Малайзию, Мексику, Сингапур, Шри-Ланку, Швецию и другие.

Финал Международной олимпиады состоял из двух туров. В первом старшеклассники в течение трех часов решали семь задач повышенной сложности по криптографии, бинарным уязвимостям, веб уязвимостям и реверс-инжинирингу. Второй тур длился пять часов и содержал дополнительные задачи на пентест, стеганографию и форензику.

Серебро и второе место в общекомандном зачете на олимпиаде обеспечили индивидуальные достижения участников сборной.

Обладатели золотых медалей в индивидуальном зачете

Максим Никитин — учащийся 11 класса ГАОУ города Москвы «Школа 548», призер Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по информационной безопасности (ИБ) 2025, участник ведущих российских CTF (Standoff, Волга CTF, InnoCTF и др.).

Алексей Новиков — учащийся 11 класса ГБОУ города Москвы «Школа № 1537 «Информационные технологии», победитель кубка CTF России в 2024 г., призер ВсОШ по ИБ 2025.

Ильдар Хужиахметов — учащийся 11 класса АНОО «Международная школа Казани», абсолютный победитель ВсОШ по ИБ 2024, победитель ВсОШ по ИБ 2025, Innopolis Open и НТО по ИБ 2024.

Обладатели серебряных медалей в индивидуальном зачете

Георгий Балашов — учащийся 11 класса ГБОУ города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова», победитель кубка CTF России 2024, призер ВсОШ по ИБ 2025.

Егор Заборов — учащийся 11 класса ГБОУ города Москвы «Школа №179», победитель ВсОШ по ИБ 2025, многократный победитель NevaCTF, M*CTF Junior, Кубка CTF России и других крупных CTF.

Георгий Лагутин — учащийся 11 класса ГБОУ города Москвы «Школа 152», победитель Кубка CTF России 2024 и M*CTF Junior Finals 2024, призер ВсОШ по ИБ 2025.

Обладатели бронзовых медалей в индивидуальном зачете

Максим Еронин — учащийся 11 класса ГБОУ города Москвы «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова, победитель ВсОШ ИБ 2025 и кубка CTF России, стажер-разработчик в «Т-Банке».

Михаил Селин — учащийся 11 класса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Лицей ВШЭ) в городе Москва, финалист InnoCTF, M*CTF и кубка CTF России, призер ВсОШ по ИБ 2025.

По итогам голосования Генеральной ассамблеи в Международный комитет олимпиады вошла Екатерина Процко, руководитель привлечения абитуриентов и олимпиадного трека Центрального университета. В состав международного комитета также вошли текущий президент Международной олимпиады по информатике (IOI), представляющий Сингапур, профессор Сан Тек и руководитель сборной Мексики Цезарь Сепеда. Международный комитет возьмет на себя стратегическое руководство развитием олимпиады, укрепляя ее позиции на мировой арене. Екатерина Процко уже входит в состав управления Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI) и имеет большой опыт создания и проведения как российских, так и международных олимпиад.

Максим Смирнов, тренер CTF Центрального университета, главный тренер сборной России на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности, вошел в состав научно-технического комитета, который будет разрабатывать формат проведения олимпиады и задания для участников. В состав комитета также вошли представители Швеции, Италии, Туниса и Азербайджана.

Подготовка команды проходила в онлайн-формате и очно на базе Центрального университета, все задачи были разработаны экспертами вуза и подразумевали индивидуальный подход к каждому члену сборной. К Международной олимпиаде старшеклассников готовили ведущие специалисты в области кибербезопасности из Центрального университета и «Лаборатории Касперского», победители и тренеры команд-победителей престижных соревнований в сфере ИБ: ВсОШ по ИБ, Кубок CTF России, MIA CTF, GoCTF, OmCTF, WorldSkills.

Организатором первой олимпиады ICO в 2025 г. выступила Школа вычислительных технологий Национального университета Сингапура (NUS). Мероприятие прошло под руководством ведущих экспертов, включая действующего президента Международной олимпиады по информатике, доцента Тана Сан Тека, а также практиков и исследователей в области кибербезопасности.

Следующая олимпиада ICO пройдет в 2026 г. в Сиднее (Австралия).

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета: «Мы очень гордимся отличными результатами наших ребят на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности. Это итог упорной и длительной командной работы самих школьников, преподавателей Центрального университета и экспертов из «Лаборатории Касперского». Для нас это не первый опыт участия в соревнованиях такого масштаба — в прошлом году мы успешно подготовили победителей столь же престижной Международной олимпиады по искусственному интеллекту. Тогда наша команда обошла участников из 39 стран, став безоговорочным победителем. Развитие олимпиадного движения — одно из ключевых направлений работы Центрального университета, мы стараемся не снижать планку и добиваться высот уже в нескольких областях. Здорово, что нам это удается».

Марина Алексеева, директор по работе с персоналом «Лаборатории Касперского»: «Поздравляем медалистов! Участие в международных олимпиадах — это серьезный опыт, который показывает важность совместной работы и тщательной подготовки для достижения высоких результатов. Мы были рады поддержать ребят и уверены, что они продолжат успешно выступать на российских и международных олимпиадах, конкурсах и в CTF-соревнованиях. Возможность протестировать навыки, которые, безусловно, будут востребованы в профессиональной жизни, очень важна не только для развития самих участников, но и для повышения уровня международной кибербезопасности в будущем».

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