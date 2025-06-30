Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

ITGlobal.com защитит компании на Ближнем Востоке от DDoS-атак с помощью решений StormWall

Компания ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, и российский разработчик решений в области кибербезопасности StormWall заключили соглашение о сотрудничестве в странах Персидского залива. Теперь клиенты ITGlobal.com смогут использовать инновационные решения StormWall для защиты веб-сайтов, сетей и сервисов от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

По данным аналитического центра StormWall, по итогам I квартала 2025 г. количество DDoS-атак на компании в регионе MENA (регион Ближнего Востока и Северной Африки) выросло на 274% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Также эксперты StormWall выявили, что DDoS-атаки на API компаний в данном регионе увеличились на 140% в I квартале 2025 г. год к году. Наиболее атакуемыми отраслями на Ближнем Востоке стали ритейл (36% от общего количества атак), финансовая отрасль (21%) и государственный сектор (14%). В связи со сложной ситуацией в регионе местные организации вынуждены искать варианты по защите от современных DDoS-атак, и ITGlobal.com готов предложить инструменты StormWall для решения этих задач.

«Кибербезопасность — стратегически важное направление в регионе MENA. Интеграция облачной инфраструктуры ITGlobal.com с платформой DDos-защиты StormWall позволяет предложить нашим клиентам многоуровневую защиту: от фильтрации трафика на уровне дата-центра до интеллектуальной очистки на периферии через глобальную сеть StormWall. Такая архитектура обеспечивает высокую доступность бизнес-сервисов даже в условиях масштабных атак — без компромиссов по производительности и безопасности», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com.

Сервисы StormWall обеспечивают фильтрацию всех существующих разновидностей DDoS-атак на сетевом, транспортном и сеансовом уровнях, а также на уровне приложений. Компания использует технологии, которые позволяют добиться стабильной работы ресурсов даже при самых мощных атаках. Важными особенностями являются круглосуточная поддержка клиентов, оперативное реагирование на инциденты, точки фильтрации по всему миру и личный кабинет.

«Мы очень рады, что ITGlobal.com выбрал наши профессиональные сервисы для защиты инфраструктуры и ресурсов для своих клиентов на Ближнем Востоке от DDoS-атак. StormWall обеспечивают надежную защиту веб-приложений, корпоративных сетей и TCP/UDP-сервисов. Также у нас есть ряд дополнительных сервисов: WAF, Antibot, CDN и хостинг с DDoS-защитой. Мы уверены, что наше сотрудничество будет успешным и плодотворным», – сказал Рамиль Хантимиров, генеральный директор и соучредитель StormWall.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

Кошмар становится явью. Bluetooth-наушники Sony, JBL, Marshall и прочие теперь можно использовать для прослушки. В опасности все пользователи

Началась революция в мире антивирусов. Microsoft навсегда закрывает им доступ к ядру Windows

Cisco заполонила планету «дырявыми» продуктами. Хакеры находят уязвимости быстрее, чем она их закрывает

РЖД сбоит. Мобильное приложение не работает, сайт тормозит, билеты на сайте не купить

Легендарный российский софт вдруг превратился во вредоносное ПО. В опасности сотни миллионов пользователей. Решение уже найдено

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще