«ИнфоТеКС» получила сертификат соответствия на новое поколение индустриальных шлюзов безопасности

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о получении сертификата ФСТЭК России на ViPNet Coordinator IG 5. Сертификат №4944 от 17 июня 2025 г. удостоверяет, что ViPNet Coordinator IG 5 является межсетевым экраном и соответствует требованиям ФСТЭК России к профилю защиты межсетевых экранов типа А, Б и Д четвертого класса защиты, а также требованиям по безопасности информации 4 уровня доверия. Сертификат действителен до 17 июня 2030 г. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

ViPNet Coordinator IG 5 — новое поколение индустриальных шлюзов безопасности. ViPNet Coordinator IG 5 объединяет в одном устройстве набор функций безопасности: межсетевой экран SPI (Stateful Packet Inspection) и DPI (Deep Packet Inspection) уровня промышленной сети, криптографический шлюз, обеспечивающий построение VPN на сетевом (L3) и канальном (L2) уровнях модели OSI, маршрутизатор и коммутатор, точка доступа Wi-Fi, абонентское устройство связи стандартов GSM и промышленный шлюз Modbus.

ViPNet Coordinator IG 5 используется в информационных системах, информационно-телекоммуникационных системах и автоматизированных системах КИИ до первой категории значимости, в АСУ ТП и ГИС до класса защищенности К1 включительно, в информационных системах для обеспечения первого и второго уровней защищенности персональных данных. Индустриальный шлюз безопасности поставляется в программно-аппаратном исполнении на доверенной аппаратной платформе.