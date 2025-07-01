Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«Киберпротект» представляет новую версию DLP-системы «Кибер Протего» 10.6

Компания «Киберпротект» представила обновление «Кибер Протего». Начиная с версии 10.6, в российской DLP-системе был расширены возможности контроля терминальных сессий в Linux. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

«Кибер Протего» – решение, которое обеспечивает комплексную защиту от утечки данных с компьютеров, серверов и из виртуальных сред организаций. Арсенал методов контроля передаваемых и хранимых данных позволяет решать задачи предотвращения утечки информации, мониторинга операций передачи конфиденциальных данных и обнаружения нарушений политики их хранения. Весной 2025 г. пользователи получили доступ к версии «Кибер Протего» 10.5, в которой было реализовано сразу несколько нововведений в области работы с Linux, включая контроль терминальных сессий в Astra Linux, управление Linux-агентами из веб-консоли и многие другие улучшения. В релизе 10.6 разработчики продолжили развитие возможностей агента «Кибер Протего» для Linux.

Контроль подключенных дисков в терминальных сессиях

Благодаря развитию уникальной технологии Cyber Protego TS пользователи получили возможность контролировать операции чтения с подключенных дисков и записи на них. Для таких операций также поддерживаются функции протоколирования, тревожных оповещений и теневого копирования.

Контроль перенаправленных USB-устройств в терминальных сессиях

Начиная с версии 10.6 администратор может управлять доступом пользователей к USB-устройствам, перенаправленным в терминальную сессию с использованием технологии USB over IP. Применение правил белого списка обеспечивает возможности гранулярного контроля перенаправленных USB-устройств на основе идентификаторов VID/PID. И, разумеется, при работе с такими устройствами поддерживаются протоколирование и тревожные оповещения.

Улучшение работы агента также представлено реализацией функции теневого копирования файлов, передаваемых в терминальную сессию или из терминальной сессии через буфер обмена. Также был расширен спектр совместимых версий ОС и актуальных версий ядер.

Новые возможности серверов управления

В релизе «Кибер Протего» 10.6 получил развитие кроссплатформенный сервер управления системой. Была реализована поддержка службы каталогов Samba DC, обеспечивающая возможность получения данных о пользователях, группах, подразделениях и компьютерах из каталога пользователей.

Также для кроссплатформенного сервера была добавлена новая функция управления агентами для Linux – просмотр результирующей политики (суммы политик).

Новая функциональность журнала событий

Для повышения эффективности и гибкости журнала была добавлена возможность экспорта событий в формате CSV с учетом примененного фильтра. Это новшество позволяет упростить получение и внешний анализ данных об инцидентах.

«Развитие «Кибер Протего» позволяет контролировать работу пользователей на различных платформах и в различных экосистемах, в том числе использующих терминальный доступ. Все новшества версии 10.6 способствуют более эффективной работе с «Кибер Протего» в гетерогенных ИТ-средах, успешно защищая данные как на компьютерах и серверах с Windows, так и на рабочих станциях с различными версиями Linux», — отметил Сергей Вахонин, директор направления систем информационной безопасности компании «Киберпротект».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

Мгновенные снимки, права доступа и пароли-токены – обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup

Кошмар становится явью. Bluetooth-наушники Sony, JBL, Marshall и прочие теперь можно использовать для прослушки. В опасности все пользователи

Началась революция в мире антивирусов. Microsoft навсегда закрывает им доступ к ядру Windows

Cisco заполонила планету «дырявыми» продуктами. Хакеры находят уязвимости быстрее, чем она их закрывает

РЖД сбоит. Мобильное приложение не работает, сайт тормозит, билеты на сайте не купить

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще