«Киберпротект» представляет новую версию DLP-системы «Кибер Протего» 10.6

Компания «Киберпротект» представила обновление «Кибер Протего». Начиная с версии 10.6, в российской DLP-системе был расширены возможности контроля терминальных сессий в Linux. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

«Кибер Протего» – решение, которое обеспечивает комплексную защиту от утечки данных с компьютеров, серверов и из виртуальных сред организаций. Арсенал методов контроля передаваемых и хранимых данных позволяет решать задачи предотвращения утечки информации, мониторинга операций передачи конфиденциальных данных и обнаружения нарушений политики их хранения. Весной 2025 г. пользователи получили доступ к версии «Кибер Протего» 10.5, в которой было реализовано сразу несколько нововведений в области работы с Linux, включая контроль терминальных сессий в Astra Linux, управление Linux-агентами из веб-консоли и многие другие улучшения. В релизе 10.6 разработчики продолжили развитие возможностей агента «Кибер Протего» для Linux.

Контроль подключенных дисков в терминальных сессиях

Благодаря развитию уникальной технологии Cyber Protego TS пользователи получили возможность контролировать операции чтения с подключенных дисков и записи на них. Для таких операций также поддерживаются функции протоколирования, тревожных оповещений и теневого копирования.

Контроль перенаправленных USB-устройств в терминальных сессиях

Начиная с версии 10.6 администратор может управлять доступом пользователей к USB-устройствам, перенаправленным в терминальную сессию с использованием технологии USB over IP. Применение правил белого списка обеспечивает возможности гранулярного контроля перенаправленных USB-устройств на основе идентификаторов VID/PID. И, разумеется, при работе с такими устройствами поддерживаются протоколирование и тревожные оповещения.

Улучшение работы агента также представлено реализацией функции теневого копирования файлов, передаваемых в терминальную сессию или из терминальной сессии через буфер обмена. Также был расширен спектр совместимых версий ОС и актуальных версий ядер.

Новые возможности серверов управления

В релизе «Кибер Протего» 10.6 получил развитие кроссплатформенный сервер управления системой. Была реализована поддержка службы каталогов Samba DC, обеспечивающая возможность получения данных о пользователях, группах, подразделениях и компьютерах из каталога пользователей.

Также для кроссплатформенного сервера была добавлена новая функция управления агентами для Linux – просмотр результирующей политики (суммы политик).

Новая функциональность журнала событий

Для повышения эффективности и гибкости журнала была добавлена возможность экспорта событий в формате CSV с учетом примененного фильтра. Это новшество позволяет упростить получение и внешний анализ данных об инцидентах.

«Развитие «Кибер Протего» позволяет контролировать работу пользователей на различных платформах и в различных экосистемах, в том числе использующих терминальный доступ. Все новшества версии 10.6 способствуют более эффективной работе с «Кибер Протего» в гетерогенных ИТ-средах, успешно защищая данные как на компьютерах и серверах с Windows, так и на рабочих станциях с различными версиями Linux», — отметил Сергей Вахонин, директор направления систем информационной безопасности компании «Киберпротект».