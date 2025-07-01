«СберТех» и InfoWatch обеспечат высокий уровень информационной безопасности в российских компаниях

Российские разработчики «СберТех» и InfoWatch успешно завершили тестирование совместимости своих решений. Результаты показали стабильную работоспособность DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor в комплексе с СУБД Platform V Pangolin DB, а также серверной ОС Platform V SberLinux OS Server. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Продукты соответствуют современным требованиям безопасности и корректно интегрируются в ИТ-ландшафт компаний-заказчиков. Совместное использование решений «СберТеха» и InfoWatch позволит бизнесу создать импортонезависимый техстек с высоким уровнем защиты корпоративных данных.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Ключевые компоненты для построения современной корпоративной инфраструктуры должны гарантировать надежное хранение информации и защиту от утечек. Поэтому мы обеспечили совместимость флагманских продуктов нашей цифровой платформы с системой предотвращения утечек и обнаружения угроз InfoWatch Traffic Monitor. Устойчивая работа программного стека обеспечит сохранность информации, позволит обнаруживать и классифицировать чувствительные данные организации, контролировать их перемещение и предотвращать несанкционированное распространение».

Андрей Бирюков, вице-президент по исследованиям, разработке и сервисам ГК InfoWatch: «Совместимость с решениями Platform V SberLinux OS Server и Platform V Pangolin DB подтверждает высокую адаптивность InfoWatch Traffic Monitor к современным российским ИТ-продуктам. Мы сделали важный шаг к укреплению экосистемы отечественных технологий, обеспечивающих информационную безопасность и устойчивость бизнеса».

Platform V SberLinux OS Server — российская серверная ОС (операционная система) корпоративного уровня для создания безопасной отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе отечественных решений. Продукт эксплуатируется в компаниях из финансовой, промышленной, нефтегазовой и других сфер, успешно закрывая потребности клиентов в инфраструктурном ПО и обеспечивая работу более 200 тыс. серверов.

Platform V Pangolin DB — реляционная СУБД (система управления базами данных), которая основана на PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций. Продукт доказал свою эффективность в ряде компаний России. Более 100 тыс. инсталляций Platform V Pangolin DB эксплуатируются в составе сервисов и приложений различного уровня масштаба и критичности.

InfoWatch Traffic Monitor — это DLP-система с аналитикой и технологиями сбора данных. Она применяется для предотвращения утечек данных, расследования инцидентов информационной безопасности и контроля внутренних угроз.