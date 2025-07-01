Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

В России выявлен взрывной рост «зондирующих» DDoS-атак, используемых хакерами для разведки

Компания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, обнаружила новый тренд на рынке информационной безопасности – активное использование хакерами «зондирующих» DDoS-атак в России. Специалисты StormWall выявили взрывной рост «зондирующих» DDoS-атак продолжительностью до 15 минут в мае 2025 г. Для анализа были использованы данные клиентов компании. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

По данным аналитиков StormWall, в мае 2025 г. было выявлено более 450 тыс. подобных атак, при этом в мае 2024 г. было только 44 инцидента. Рост числа «зондирующих» атак в мае 2025 г. является колоссальным – в 10 тыс. раз. Также данный тренд был подтвержден квартальной статистикой. В I квартале 2025 г. подобные атаки длительностью до 15 минут занимали 43,6% от числа всех инцидентов. Для сравнения, в I квартале 2024 г. доля таких атак составляла только 0,2% от числа всех инцидентов.

Эксперты StormWall проанализировали природу «зондирующих» атак и выявили их отличительные черты. Подобные атаки обычно кратковременны и длятся не более 15 минут. Они используются злоумышленниками для разведки, с целью определения реакции систем защиты, уровня автоматизации и «порогов срабатывания». Чаще всего «зондирующие» DDoS-атаки проходят по протоколу HTTP/HTTPS (уровень L7), имитируя поведение обычных пользователей. Такие атаки довольно сложны для обнаружения - могут не сработать традиционные фильтры или WAF.

Сразу выявить «зондирующие» DDoS-атаки не просто. Однако, есть косвенные признаки, которые указывают на возможное начало зондирования: повторяющиеся короткие всплески трафика, периодические HTTP-флуды с ограниченным числом IP, необычные RPS-пики без длительной нагрузки, внезапные 5-10-минутные перебои в работе API, frontend-сервисов, админок.

Если подобные атаки были обнаружены, то необходимо усилить мониторинг за всеми уровнями инфраструктуры - от уровня сети до уровня приложений, проверить работу механизмов защиты (WAF, rate limits, антибот-фильтров и т.д.). Кроме того, рекомендуется провести самостоятельно имитацию атаки или заказать пентест. Также необходимо переобучить поведенческую модель защиты, если это требуется. Самое главное — лучше заранее подготовиться к возможной масштабной атаке с учетом разведданных, собранных злоумышленником.

«Если не реагировать на “зондирующие” атаки, то последствия могут быть печальными. Бездействие чревато запуском успешной атаки позже – злоумышленник протестирует систему и ударит в уязвимое место. Возможен долгий простой при повторной атаке, так как защита не будет подготовлена, а также компрометация API, DNS или внутренних компонентов, если атака выявила уязвимости. Наконец могут быть серьезные финансовые потери, особенно у интернет-магазинов, сервисов доставки или бронирования, а также игровых компаний», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

Мгновенные снимки, права доступа и пароли-токены – обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup

Кошмар становится явью. Bluetooth-наушники Sony, JBL, Marshall и прочие теперь можно использовать для прослушки. В опасности все пользователи

Началась революция в мире антивирусов. Microsoft навсегда закрывает им доступ к ядру Windows

Cisco заполонила планету «дырявыми» продуктами. Хакеры находят уязвимости быстрее, чем она их закрывает

РЖД сбоит. Мобильное приложение не работает, сайт тормозит, билеты на сайте не купить

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще