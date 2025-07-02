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Университет «Иннополис» и Positive Technologies открыли магистратуру по кибербезопасности: в этом году на нее примут 25 студентов

Выпускники смогут работать специалистами по информационной безопасности, инженерами по реагированию на инциденты, DevSecOps-инженерами и консультантами по безопасности. Прием документов открыт до 18 августа 2025 г. на портале «Госуслуг» через сервис «Поступление в вуз» или в приемной комиссии университета «Иннополис». Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Программа на русском языке длится два года. Обучение строится на решениях компании Positive Technologies. Благодаря этому студенты получат ценные навыки: они изучат системы защиты ИТ-инфраструктур и системы поиска уязвимостей, которые используются в подразделениях ИБ реальных организаций. Магистранты освоят администрирование систем и сетей, изучат методы пентеста (тестирования инфраструктуры на устойчивость к атакам), будут разрабатывать модели угроз, проектировать системы защиты и научатся управлять инцидентами.

Преподавателями программы станут эксперты компаний Digital Design, Positive Technologies и преподаватели университета «Иннополис».

Магистратура подойдет тем, кто начинает карьеру в сфере информационной безопасности или уже работает в ИТ, телекоме, финансовых и промышленных организациях. Выпускники смогут занять позиции специалистов по ИБ, инженеров по реагированию, DevSecOps-инженеров, архитекторов средств защиты и консультантов.

До 31 июля 2025 г. абитуриенты могут участвовать в конкурсе и получить образовательный грант, покрывающий до 100% стоимости обучения.

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