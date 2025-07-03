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Критических уязвимостей стало больше на треть: PHP и WordPress под ударом

Весной 2025 г. команда Bi.Zone WAF зафиксировала рост числа критических уязвимостей на треть, а готовых сценариев атак — на четверть. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Количество опасных уязвимостей в ИТ-системах продолжает расти. Весна 2025 г. показала тревожный тренд: резкий рост числа критических CVE, увеличение числа публичных PoC и смещение в сторону более опасных векторов атак. Под удар попали PHP‑решения и WordPress, а среди методов атак лидируют SQL‑инъекции. За весну 2025 г. было зафиксировано почти 5000 новых CVE.

По данным Bi.Zone WAF, с марта по май 2025 г. количество критических уязвимостей выросло на 30% по сравнению с зимой 2025 г. За то же время на 26% увеличилось число публичных PoC-эксплойтов, то есть список доступных сценариев атак пополнился.

Наиболее уязвимым остается стек PHP и CMS-решения, разработанные на его основе. В числе лидеров по количеству критических уязвимостей — экосистема WordPress, ее плагины и специализированные сборки. Всего в весеннем отчете выявлено 222 критические уязвимости в PHP-решениях, из них 99 приходится на WordPress.

Весной изменились тренды в типах атак: SQL-инъекции заняли первое место, обогнав XSS. Зарегистрировали 521 критическую уязвимость с использованием SQL-инъекций и только 402 уязвимости на базе XSS.

Среди уязвимых решений — плагины WordPress, промышленное ПО для АСУ ТП, а также готовые проекты open source на PHP. В их числе — phpgurukul для начинающих разработчиков и студентов, осваивающих веб-разработку, и projectworlds для учебных и курсовых задач с авторизацией, CRUD-функциональностью и работой с базами данных.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности Bi.Zone: «Весна 2025 г. показала, что вектор атак сместился в сторону старых, но по-прежнему актуальных уязвимостей. Простые эксплойты, доступные буквально каждому злоумышленнику, делают устаревшие CMS и фреймворки легкой мишенью — особенно если система регулярно не обновляется и не защищена на уровне веб-приложения.

Чтобы минимизировать репутационные и финансовые риски, бизнесу важно выстраивать многоуровневую защиту, оперативно устанавливать обновления и использовать решения, которые помогут предупредить атаки».

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