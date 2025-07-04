«РТК-ЦОД» запускает новую автоматизированную ИБ-услугу в «Публичном облаке»

«РТК-ЦОД» расширяет линейку сервисов «Публичного облака» новым продуктом «Защита сети на базе NGFW». Это облачное решение объединяет возможности межсетевого экрана нового поколения и интеллектуального анализа угроз. Услуга позволяет организациям выстраивать эффективную и гибкую защиту своих систем без покупки дорогостоящего оборудования и сложных ИБ-инсталляций.

Основная задача сервиса — предотвращать кибератаки, ограничивать нежелательную активность и следить за соблюдением корпоративных политик. Решение легко масштабируется и адаптируется под изменяющиеся требования бизнеса. При необходимости его можно развернуть в отказоустойчивом кластере.

Межсетевой экран нового поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) не только обеспечивает фильтрацию по IP и портам, как классические файрволлы. Сервис анализирует трафик на уровне приложений, фильтрует контент, контролирует доступ к сайтам, а также организует безопасный VPN-доступ для удалённых сотрудников. Встроенные механизмы позволяют выявлять вторжения и потенциально опасные действия, автоматически реагировать на угрозы в соответствии с концепцией SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) и вести детализированный журнал событий. Сервис также анализирует почтовый трафик и обеспечивает антивирусную фильтрацию. В результате заказчик получает централизованную систему безопасности, охватывающую весь облачный периметр — от внешнего трафика до внутренних сервисов. NGFW разработан на базе платформы UserGate, которая включена в реестр российского ПО и отвечает актуальным требованиям кибербезопасности.

Сервис «Защита сети на базе NGFW» работает по модели подписки. Тип конфигурации подбирается с учётом размеров компании и характеристик трафика. После заказа NGFW-инстанса в личном кабинете достаточно указать, какие сети нужно защитить, — система автоматически переключится на защищённый маршрут. Дальнейшее управление сервисом происходит через интерфейс облачной платформы.

«Вместо дорогостоящих on-premise решений мы предлагаем рынку готовый облачный сервис с регулярными обновлениями. Он решает одну из ключевых задач бизнеса — обеспечивает комплексную безопасность облачного периметра без сложных внедрений и капитальных вложений. “Защита сети на базе NGFW” — полностью отечественное решение, которое будет актуально для компаний с повышенными требованиями к информационной безопасности», –– отметил Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД».