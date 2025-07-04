Учебно-исследовательская лаборатория UserGate открылась на базе НГТУ НЭТИ

Российский разработчик экосистемы ИБ-решений UserGate и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) НЭТИ расширяют сотрудничество в области подготовки высококвалифицированных специалистов по информационной безопасности. Четвертого июля на кафедре защиты информации в НГТУ НЭТИ открылась специализированная учебно-исследовательская лаборатория UserGate, в которой ежегодную профильную подготовку смогут проходить свыше 200 студентов. Будущие специалисты получат необходимые компетенции для решения любых задач в сфере практической информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Новосибирская область стала первым российским регионом, где UserGate открыл специализированную лабораторию. Площадка на базе НГТУ НЭТИ, выступившего в роли партнера по организации проекта, оснащена современными программно-аппаратными комплексами, использующими оригинальный софт UserGate. Лаборатория будет активно использоваться вузом и кафедрой защиты информации университета как для специализированных учебных занятий, так и для научных проектов и инженерных разработок широкого профиля. Это особенно важно для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи на стыке науки и практики.

В мероприятии по открытию лаборатории UserGate принял участие Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области.

«Новосибирская область как один из крупнейших центров инновационного и научно-технологического развития страны и ИТ-столица обеспечивает кадрами не только себя, но и другие регионы. Поэтому неслучайно ведущий российский разработчик решений в области информационной безопасности UserGate, резидент новосибирского Академпарка, открывает первую региональную лабораторию именно в нашем регионе. Это позитивный пример взаимодействия государства, бизнеса и вуза. Сегодня остро стоит вопрос дефицита кадров в сфере информационной безопасности. Решить эту задачу можно совместными усилиями. Поэтому правительство Новосибирской области всячески поддерживает инициативу ИТ-компаний участвовать в процессе подготовки специалистов. Радует, что сегодня у нас появилась еще одна ИТ-лаборатория, которая будет обеспечивать страну высококвалифицированными специалистами», — сказал министр.

«Информационная безопасность — ключевой фактор стабильного развития государства, и сегодня это очевидно всем. В Новосибирске, ИТ-столице России, успешно развивается партнёрство между образованием, бизнесом и властью. Создание профильных лабораторий в вузах стало нормой, подтверждающей качество этого взаимодействия. Надеемся, что лаборатория НГТУ вырастет в академический центр компетенций по технологиям UserGate, полезный для всего региона и страны. Важно, что студенты могут изучать современные технологии, стажироваться и получать поддержку от индустрии, не выходя из университета», – сказал Евгений Попантонопуло, заместитель мэра города Новосибирска.

«Открытая сегодня лаборатория UserGate — не просто учебное помещение, а полноценный центр компетенций в области защиты информации, который открывает доступ к реальным технологиям и профессиональной подготовке будущих экспертов в области ИБ», — сказала директор Академии UserGate Маргарита Зайцева. По ее словам, — «планируется интеграция продуктов UserGate по меньшей мере в пять учебных дисциплин кафедры защиты информации НГТУ НЭТИ, начиная с 3-го курса, что позволит студентам не только освоить теоретические основы, но и получить ценный опыт применения современных средств мониторинга и защиты компьютерных сетей. Сформированная и оборудованная лаборатория даст возможность пропускать до тридцати обучающихся одновременно за одно занятие, что позволит оптимизировать применение практико-ориентированного подхода к обучению квалифицированных специалистов. Участие в профессиональной подготовке студентов и осуществление образовательных программ — не единственные формы сотрудничества НГТУ НЭТИ и UserGate. Для студентов вуза будет предложена специальная стипендиальная программа».

Программа будет способствовать академической мобильности и развитию профессионального потенциала молодежи, мотивируя студентов на участие в научных проектах и освоение передовых технологий. Стипендии будут присуждаться по результатам учебной и исследовательской деятельности, включая участие в олимпиадах, мастер-классах, хакатонах и других научных инициативах лаборатории.

Ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев: «Быть первым региональным вузом, на базе которого открывается специализированная лаборатория UserGate, для нас почетно и ответственно. Консолидация усилий с лидером отечественной ИТ-отрасли и поддержка Правительства региона позволяют рассматривать лабораторию как учебно-научный и исследовательский центр по подготовке высококвалифицированных специалистов и изучению актуальных проблем информационной безопасности. В рамках деятельности лаборатории НГТУ НЭТИ также предстоит выступить в роли академического центра компетенций в области безопасности компьютерных сетей. Это позволит значительно повысить уровень подготовки молодых специалистов и усилить исследовательский потенциал университетов как нашего региона, так и страны в целом».

Перед официальной частью в лаборатории прошел финальный этап мастер-класса по использованию продуктов UserGate для студентов кафедры защиты информации. Участники мастер-класса получили именные сертификаты и возможность пройти экзамен на статус «Сертифицированный пользователь UserGate».

В ходе церемонии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством цифрового развития НСО, НГТУ НЭТИ и UserGate. Соглашение закрепило намерение на долгосрочное развитие лаборатории, включая запуск стимулирующих программ для студентов и расширение взаимодействия с другими вузами и представителями отрасли на основе сетевых форм обучения. В частности, лаборатория будет интегрирована в образовательный процесс кафедры защиты информации и охватит все уровни подготовки по направлению «Информационная безопасность».