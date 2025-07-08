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Alertix 3.8.0 сократит время выявления угроз

NGR Softlab выпустила обновление SIEM-платформы Alertix. Новая версия, Alertix 3.8.0, поможет компаниям быстрее выявлять угрозы и реагировать на них. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

В новой версии Alertix 3.8.0 реализован целый ряд фич, направленных на повышение эффективности системы. Так, добавлен функционал построения дашбордов, позволяющий быстро формировать аналитическую отчётность и визуализировать сложные наборы данных. Дашборды легко составляются и доступны через единый интерфейс продукта. Автоматическое обновление позволяет оперативно получить актуальный срез по состоянию ИБ.

Для более быстрого расследования и обогащения событий Alertix 3.8.0 получил механизм запуска скриптов. С помощью нового инструмента можно создавать собственные скрипты для сбора и анализа данных из внешних систем, а также использовать его для подключения специфических систем. Данный функционал призван снизить среднее время выявления инцидентов и реагирования на них (MTTD и MTTR) и будет активно развиваться компанией и в дальнейшем.

Изменения коснулись и основного прикладного функционала платформы. Так, более удобным стало управление доступом к конфиденциальной информации. Теперь маскирование производится централизованно, вместе с управлением доступом к данным. Кроме того, новая версия Alertix поддерживает интеграцию с Kaspersky Security Center (KSC) для сбора и пополнения данных, а также для сбора сведений об обнаруженных уязвимостях. Это позволит компаниям проводить инвентаризацию уже имеющимися средствами, без необходимости устанавливать дополнительное ПО.

«Мы продолжаем активно повышать эффективности нашей SIEM. Alertix в своём последнем воплощении, версии 3.8.0, обладает улучшенными возможностями, благодаря которым компании смогут ещё быстрее выявлять угрозы и реагировать на них. Высокая гибкость платформы позволяет интегрировать её практически в любую ИТ-инфраструктуру, а удобные дашборды помогут сократить время на принятие решений. В совокупности с другими особенностями это делает Alertix оптимальной SIEM для бизнеса, позволяющей проводить полный цикл мониторинга, расследования и учёта инцидентов на одной платформе», – сказал Илья Одинцов, менеджер по продукту NGR Softlab.

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