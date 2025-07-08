«Кибер Бэкап Облачный» от «Киберпротекта» стал доступен на облачной платформе RCloud by 3data

«Кибер Бэкап Облачный», сервис резервного копирования и восстановления данных (BaaS) от компании «Киберпротект», стал доступен пользователям облачной платформы RCloud by 3data. Решение позволяет организациям любого масштаба — от малых предприятий до крупного бизнеса, обеспечить защиту данных с минимальными трудозатратами, без капитальных вложений и без необходимости развертывания собственной инфраструктуры для резервного копирования и хранения резервных копий. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

«Кибер Бэкап Облачный» позволяет создавать резервные копии и быстро восстанавливать данные после их случайного или преднамеренного удаления, атак вредоносного ПО или физического повреждения оборудования. Пользователь системы может хранить резервные копии в собственном хранилище, в облаке провайдера или масштабируемом «Кибер Облаке», предоставляемом «Киберпротектом». В дополнении к возможностям резервного копирования, специальный модуль Активная Защита на основе искусственного интеллекта выявляет потенциально возможную работу вирусов-шифровальщиков и не позволяет им изменять данные в резервных копиях.

Среди возможностей сервиса «Кибер Бэкап Облачный» — поддержка широкого спектра операционных систем, платформ виртуализации, СУБД и приложений. В частности, система работает с операционными системами Windows и Linux, включая наиболее востребованные российские дистрибутивы на основе Linux: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», РОСА. Защита платформ виртуализации осуществляется на уровне гипервизора без необходимости установки агентов внутри виртуальных машин с поддержкой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, oVirt, OpenStack и российских платформ виртуализации, таких как zVirt, «Ред Виртуализация», ROSA Virtualization, VK Cloud и др. Поддерживаются системы управления базами данных MS SQL, PostgreSQL, российские СУБД на ее основе: Postgres Pro, Proxima DB, Tantor, Jatoba, Arenadata DB, Pangolin и др. Это делает «Кибер Бэкап Облачный» универсальным решением для защиты современных ИТ-инфраструктур, включающих в себя самое разное программное обеспечение.

«Мы рады началу сотрудничества с RCloud by 3data и интеграции нашего решения в облачный маркетплейс нашего партнера. Доступность «Кибер Бэкапа Облачного» в RCloud позволяет заказчикам сосредоточиться на решении бизнес-задач, не тратя время на сложные настройки и внедрение системы резервного копирования. Вместе с RCloud by 3data мы предлагаем простое, надежное и безопасное решение для защиты данных в облаке», — сказал Александр Басов, руководитель отдела по продвижению облачных решений компании «Киберпротект».

«Расширение матрицы наших партнерских услуг в сфере информационной безопасности является для нас одним из главных приоритетов. «Кибер Бэкап Облачный» становится для наших заказчиков еще одной прекрасной возможностью защиты данных, которая легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру и масштабируется по мере роста потребностей. Вместе с «Киберпротектом» мы готовы предлагать лучшие решения для бизнеса», — отметил ИТ-директор RСloud by 3data Валентин Соколов.

Пользователи RCloud могут начать использовать «Кибер Бэкап Облачный» уже сегодня – заявка доступна на сайте партнера.