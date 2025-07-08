Новая линейка ПАК Solar NGFW: защита уровня enterprise для корпораций и МСБ в самых атакуемых отраслях

ГК «Солар» расширила модельный ряд программно-аппаратных комплексов (ПАК) Solar NGFW, разработав т.н. линейку «малых» ПАК. Это программно-аппаратные комплексы Solar NGFW S c производительностью до 10 Гбит/с в режиме межсетевого экрана (FW) и Solar NGFW М с производительностью до 20 Гбит/с FW. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

По данным исследования ГК «Солар», 56% компаний в России используют решения класса NGFW для защиты периметра сетей, в том числе для охраны сегментированных сетей. Кроме того, для 72% клиентов, которые составляют региональные заказчики и филиалы крупных компаний, наиболее востребованный формат NGFW — отказоустойчивые межсетевые экраны производительностью до 6 Гбит/с.

Новая линейка межсетевых экранов разработана для защиты сетевой инфраструктуры компаний федерального уровня с разветвленной сетью филиалов, организаций малого и среднего бизнеса. Для компаний такого уровня важно сочетание функциональных характеристик, производительности, отказоустойчивости и экономической эффективности при внедрении NGFW в масштабах всего бизнеса.

В этом случае важно обеспечить защиту каналов с невысоким объемом трафика на сотнях и тысячах объектов с учетом требований к защите по аналогии с крупной сетевой инфраструктурой. Этот фактор тесно во многом связан с ростом количества сетевых атак в 2024 г.: по данным исследования Центра противодействия кибератакам Solar JSOC, их доля увеличилась вдвое до 27% в общем объеме подтвержденных инцидентов (14% в 2023 г.).

«Мы увидели ключевую тенденцию: клиенты нуждаются в защите геораспределенной инфраструктуры, особенно филиалов по всей России, вне зависимости от их масштаба. Компаниям, у которых небольшая нагрузка на сеть, например, около 10-20 Гбит/с, решения NGFW с производительностью 100 Гбит/с невыгодны, поскольку сетевая нагрузка существенно ниже, чем на инфраструктуру головных офисов. Поэтому на базе новой линейки даже небольшой бизнес может позволить себе защиту уровня Enterprise, а корпорации — унифицированное решение для всей сети», − сказал Вартан Минасян, директор Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар».

Новые модели линейки — это Solar NGFW S c производительностью до 10 Гбит/с в режиме межсетевого экрана (FW) и Solar NGFW М с производительностью до 20 Гбит/с FW. Программно-аппаратные комплексы могут использоваться в различных сценариях для защиты филиальной инфраструктуры и удаленных офисов. К примеру, телеком-операторы смогут применить модели для организации первичного уровня защиты на границах каждого офиса. Новые ПАКи обеспечат контроль доступа, фильтрацию трафика, базовый мониторинг и обнаружение угроз внутри локальных сетей. Ритейлеры смогут использовать новые модели для защиты терминалов самообслуживания и других точек взаимодействия с покупателями.

В добывающем и нефтегазовом секторе NGFW S и Solar NGFW М защитят периферийные и локальные сети на объектах добычи и переработки. В этой отрасли межсетевые экраны нового поколения устанавливаются в распределенных подразделениях — на скважинах, компрессорных станциях, объектах переработки. Они обеспечивают базовую фильтрацию трафика, предотвращают несанкционированный доступ и блокируют вредоносные атаки, обеспечивают стабильную работу оборудования.

Сейчас «Солар» сотрудничает по проектам NGFW с более 100 крупными компаниями (что составляет около 10% от общей клиентской базы компании) по направлению NGFW. В их число входит госсектор, телеком-операторы, нефтегазовые, энергетические, промышленные компании и финтех.

Потенциал российских решений в сфере сетевой безопасности

По данным компании «Б1», объем рынка информационной безопасности может достичь порядка 681 млрд руб. или 14% от общего объема ИТ-рынка к 2030 гу. В свою очередь, рынок сетевой безопасности сейчас занимает 42% рынка всех ИБ-продуктов и составляет 88 млрд руб. По прогнозам, до 2030 г. этот рынок будет расти на 15% и на 3% обгонит общий темп роста российского ИТ-рынка. NGFW — ключевой класс решений на рынке сетевой безопасности с мощным потенциалом импортозамещения. Сейчас около 40-50% инсталляций NGFW в России зависят от иностранных производителей, поэтому представляют собой стратегическое направление для импортозамещения и для отечественной разработки.

Как «Солар» развивает NGFW

С начала 2025 г. ГК «Солар» выпустила уже два релиза Solar NGFW – версии 1.5. и 1.6. – с важными функциями: интеграцией со сторонними системами по API, централизованным управлением, автоматическим обновлением сигнатур. Наличие разработанных вендором сигнатур — важный фактор при выборе NGFW для 44% предпринимателей, поэтому в «Солар» учли запрос отечественного бизнеса и госсектора.

«Солар» в рамках работы крупнейшего в России Центра исследований угроз Solar 4Rays аккумулирует знания о кибератаках, в том числе собираемые благодаря анализу трафика «Ростелекома» (а это более 50% всего интернет-трафика России). Аналитика наиболее актуальных для российского бизнеса угроз лежит в основе всех продуктовых разработок «Солара», что делает их эффективными. В последней версии Solar NGFW 1.6. интегрировано 2000 собственных сигнатур от Центра исследования киберугроз Solar 4RAYS и 24 тыс. оптимизированных сигнатур.

Сейчас продуктовый портфель Solar NGFW представлен в виртуальной версии и виде программно-аппаратного комплекса (ПАК), который насчитывает пять моделей. Solar NGFW сертифицирован ФСТЭК по четвертомуму уровню доверия и включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.