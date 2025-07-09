Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Еще умнее: ИИ-ассистент «Лаборатории Касперского» для анализа событий безопасности теперь работает на базе GigaChat 2.0 от Сбербанка

«Лаборатория Касперского» улучшила возможности ИИ-ассистента Kaspersky Investigation and Response Assistant (KIRA), который позволяет анализировать события безопасности внутри организаций с помощью технологий искусственного интеллекта. Теперь он работает на базе новейшей нейросетевой модели GigaChat 2.0 от Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Функциональность KIRA была представлена в 2024 г. Она используется в SIEM-системе Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) для централизованного сбора, анализа и корреляции инцидентов ИБ, а также в рамках решения Kaspersky Symphony XDR. ИИ-ассистент предоставляет ИБ-специалистам подробный автоматически сгенерированный анализ события с кратким содержанием, а также оценивает степень риска. Это помогает приоритизировать алерты и быстро принимать решения по реагированию, снижает нагрузку на сотрудников и сокращает вероятность ошибок. Кроме того, KIRA упрощает работу с защитной системой и снижает требования к уровню подготовки профильных специалистов, что важно в условиях дефицита высококвалифицированных кадров.

«GenAI становится незаменимым элементом эффективной стратегии кибербезопасности. Способность нейросетей мгновенно анализировать огромный поток данных обеспечивает не только оперативное распознавание потенциальных угроз, но и позволяет быстро реагировать на любые изменения ситуации, минимизируя риски и последствия возможных атак. Наш опыт сотрудничества с лидером отрасли — "Лабораторией Касперского“ — ярко иллюстрирует возможности инновационных подходов. Cимбиоз человеческого опыта и искусственного интеллекта становится мощным оружием против растущих киберугроз, демонстрируя значительный прогресс в защите крупных организаций и государственных структур», — сказал Сергей Крылов, вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка.

«Крупный бизнес и госучреждения постоянно ведут сложную борьбу с киберугрозами, и их количество только растёт. В прошлом году защитные решения "Лаборатория Касперского” ежедневно обнаруживали более 460 тыс. новых вредоносных файлов. Обрабатывать настолько большие объемы данных непросто, и ИИ-инструменты значительно облегчают эту задачу. В нашей компании такие технологии используются уже более 20 лет. Поскольку возможности нейросетей с каждым годом развиваются, мы внимательно следим за обновлениями и внедряем новые разработки. Переход на GigaChat 2.0 — логичное продолжение этой стратегии. Теперь ИБ-специалисты будут получать более качественную информацию по киберугрозам: наши метрики показывают, что в 30% случаев ответы KIRA уже стали лучше. И мы понимаем, насколько это важно: в случае серьезных инцидентов счет идет на минуты», — сказал Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского».

Весь модельный ряд GigaChat 2.0 получил значительный апгрейд весной 2025 г., что позволяет бизнес-клиентам быстрее и качественнее решать текущие задачи и реализовывать масштабные проекты. Все эти изменения позволят специалистам получать более качественный анализ ИБ-событий с помощью KIRA.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Некрасов, Securitm: Системы управления информационной безопасностью полезны даже для небольших банков

Пользователи поплатятся за неумение ставить Windows. Программы, упрощающие установку, берут ПК в заложники и требуют выкуп

Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО

Мир Android в опасности. Придумана кибератака, которую невозможно увидеть и распознать

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

Белых хакеров ждет тюрьма? Закон об их легализации в России отклонен. Опрос

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще