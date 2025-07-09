Еще умнее: ИИ-ассистент «Лаборатории Касперского» для анализа событий безопасности теперь работает на базе GigaChat 2.0 от Сбербанка

«Лаборатория Касперского» улучшила возможности ИИ-ассистента Kaspersky Investigation and Response Assistant (KIRA), который позволяет анализировать события безопасности внутри организаций с помощью технологий искусственного интеллекта. Теперь он работает на базе новейшей нейросетевой модели GigaChat 2.0 от Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Функциональность KIRA была представлена в 2024 г. Она используется в SIEM-системе Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) для централизованного сбора, анализа и корреляции инцидентов ИБ, а также в рамках решения Kaspersky Symphony XDR. ИИ-ассистент предоставляет ИБ-специалистам подробный автоматически сгенерированный анализ события с кратким содержанием, а также оценивает степень риска. Это помогает приоритизировать алерты и быстро принимать решения по реагированию, снижает нагрузку на сотрудников и сокращает вероятность ошибок. Кроме того, KIRA упрощает работу с защитной системой и снижает требования к уровню подготовки профильных специалистов, что важно в условиях дефицита высококвалифицированных кадров.

«GenAI становится незаменимым элементом эффективной стратегии кибербезопасности. Способность нейросетей мгновенно анализировать огромный поток данных обеспечивает не только оперативное распознавание потенциальных угроз, но и позволяет быстро реагировать на любые изменения ситуации, минимизируя риски и последствия возможных атак. Наш опыт сотрудничества с лидером отрасли — "Лабораторией Касперского“ — ярко иллюстрирует возможности инновационных подходов. Cимбиоз человеческого опыта и искусственного интеллекта становится мощным оружием против растущих киберугроз, демонстрируя значительный прогресс в защите крупных организаций и государственных структур», — сказал Сергей Крылов, вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка.

«Крупный бизнес и госучреждения постоянно ведут сложную борьбу с киберугрозами, и их количество только растёт. В прошлом году защитные решения "Лаборатория Касперского” ежедневно обнаруживали более 460 тыс. новых вредоносных файлов. Обрабатывать настолько большие объемы данных непросто, и ИИ-инструменты значительно облегчают эту задачу. В нашей компании такие технологии используются уже более 20 лет. Поскольку возможности нейросетей с каждым годом развиваются, мы внимательно следим за обновлениями и внедряем новые разработки. Переход на GigaChat 2.0 — логичное продолжение этой стратегии. Теперь ИБ-специалисты будут получать более качественную информацию по киберугрозам: наши метрики показывают, что в 30% случаев ответы KIRA уже стали лучше. И мы понимаем, насколько это важно: в случае серьезных инцидентов счет идет на минуты», — сказал Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского».

Весь модельный ряд GigaChat 2.0 получил значительный апгрейд весной 2025 г., что позволяет бизнес-клиентам быстрее и качественнее решать текущие задачи и реализовывать масштабные проекты. Все эти изменения позволят специалистам получать более качественный анализ ИБ-событий с помощью KIRA.