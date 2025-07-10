«Мультифактор» и R-Vision подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Мультифактор» и R-Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества вендоры провели испытания и подтвердили совместимость R-Vision SIEM с системой двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

По результатам тестирования стороны подписали сертификат, подтверждающий совместимость.

Интеграция решений R-Vision SIEM и Multifactor позволяет достичь максимальной безопасности учетных записей, а также обеспечивает более надежную защиту конфиденциальных данных и корпоративной информации заказчиков.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и др.

R-Vision SIEM — технология для централизованного управления событиями в информационных системах, обеспечивающая безопасность и целостность бизнеса. R‑Vision SIEM обладает комплексным подходом к обработке событий безопасности на всех этапах работы с данными, что оптимизирует использование ресурсов компании.

«Мы развиваем собственную экосистему продуктов в сотрудничестве с отечественными разработчиками. Главная задача системы Multifactor — обеспечить для российских компаний безопасное подключение к корпоративным данным и исключить риски несанкционированного доступа. Я убежден, что сотрудничество с R-Vision укрепит нашу стратегию по созданию удобной и безопасной отечественной ИТ-экосистемы», — сказал Роман Коротун, директор по продажам «Мультифактор».

«Технологические партнерства позволяют нам строить более целостные и устойчивые сценарии киберзащиты. Интеграция с Multifactor усилила контроль над доступом к критически важным ресурсам и расширила возможности выявления и реагирования на инциденты. Мы убеждены, что такие интеграции необходимы, чтобы заказчики могли максимально эффективно использовать свои системы безопасности», — отметил Владимир Оралов, руководитель отдела технологического партнерства и клиентского опыта R-Vision.