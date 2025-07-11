Единое управление для всех NGFW: «Солар» упрощает защиту распределенных корпоративных сетей

ГК «Солар» представила централизованное управление (ЦУ) Solar NGFW. Новая функциональность доступна клиентам, начиная с версии 1.6, выпущенной в мае 2025 г. ЦУ NGFW от «Солара» позволяет управлять политиками безопасности и конфигурациями множества устройств Solar NGFW из единого интерфейса. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

«Солар» проанализировал статистику работы межсетевых экранов различных производителей в рамках свыше 600 пилотных проектов по внедрению Solar NGFW в корпоративном и госсекторе. Эксперты выяснили, что зачастую специалисты вносят изменения в политики безопасности и управляют межсетевыми экранами филиалов вручную. Это приводит к ошибкам и «дырам» в сетевой инфраструктуре, которые увеличивают нагрузку на сотрудников ИБ-подразделений, обеспечивающих безопасность сетевой инфраструктуры.

Растущий объем кибератак мотивирует компании снижать риски человеческого фактора и формировать гибко настраиваемую инфраструктуру в формате «одного окна».

В I квартале 2025 г. эксперты ГК «Солар» выделили ТОП-3 атакуемых отраслей: госсектор, банки и нефтегаз. В свою очередь, по данным отчета Центра противодействия кибератакам Solar JSOC, в 2024 году 27% подтвержденных инцидентов были связаны с сетевыми атаками против 2023 г. (14%).

Централизованное управление в составе продукта Solar NGFW также отвечает требованиям, которые регуляторы рынка предъявляют к разработчикам межсетевых экранов нового поколения, используемым на объектах КИИ. Для обеспечения бесперебойной работы управленческих, технологических, производственных процессов необходима высокая скорость реагирования и обработки инцидентов, которые могут обеспечить решения, соответствующие уровню доверия, показателям производительности и качества сетевого трафика.

Централизованное управление Solar NGFW позволяет управлять и администрировать различными аспектами безопасности из единого «центра» всеми подключенными устройствами NGFW. ЦУ упрощает контроль и настройку NGFW от «Солара» в головной компании и филиалах, повышает согласованность политик безопасности, использует унифицированные сетевые объекты и сокращает время реакции на угрозы.

«В условиях роста сетевых атак бизнесу критически важно иметь инструмент, который превращает сложное администрирование в простой и предсказуемый процесс. Централизованное управление Solar NGFW делает это возможным благодаря новому уровню контроля безопасности для организаций с распределенной инфраструктурой», — сказал Альберт Маннанов, руководитель продукта Solar NGFW ГК «Солар».

Так, администратор может управлять всеми Solar NGFW через интуитивно понятный интерфейс централизованного управления. В нем реализована функциональность для работы с Solar NGFW: меню, панели, таблицы, вкладки и др. Теперь администраторы могут применить изменения политики сразу для всех межсетевых экранов в сети. В результате обеспечивается точность управления сетевыми настройками системы – физическими и виртуальными интерфейсами, оптимизируется маршрутизация и повышается производительность работы Solar NGFW.

Специалист также может объединять и группировать узлы, настраивать и контролировать их конфигурацию, разграничивать доступ и контроль учетных записей. Это позволяет изолировать «зараженный» участок определенного сегмента сети с помощью ЦУ или управлять всеми межсетевыми экранами нового поколения.

Клиенты с разветвленной инфраструктурой могут разграничивать доступы и роли сотрудников, а также контролировать их учетные записи как на уровне филиалов, так и «материнской» компании.

Защищенное взаимодействие между ЦУ и Solar NGFW происходит по протоколу TLS 1.3. Он отвечает за конфиденциальность и безопасность передаваемых данных в высоконагруженной сетевой инфраструктуре и объектах КИИ.

Solar NGFW – это межсетевые экраны нового поколения. Они представлены в виртуальной версии и виде программно-аппаратного комплекса (ПАК). «Солар» работает более чем со 100 крупными компаниями из разных секторов экономики: телеком, госсектор, промышленность, энергетика и банки.

Компания продолжает развивать продуктовый портфель по сетевой безопасности. С начала 2025 г. выпущено два обновления Solar NGFW: релизы 1.5 и 1.6, выведена новая линейка ПАКов для компаний с распределенной структурой филиалов и МСБ – Solar NGFW S Solar и NGFW M.

Портфель продуктов NGFW от «Солара» сертифицирован ФСТЭК на требования к межсетевым экранам тип А, тип Б и 4 класса защиты, а также включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.