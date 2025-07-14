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Bi.Zone Brand Protection: за полгода мошенники создали более 20 тыс. ресурсов для кражи телеграм-аккаунтов

В I полугодии специалисты Bi.Zone Brand Protection обнаружили более 55 тыс. фишинговых доменов, 20 тыс. из которых нацелены на кражу телеграмм-аккаунтов. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Злоумышленники активнее всего использовали следующие уловки.

Схемы, связанные с праздниками и сезонностью. К ним относятся продажа ответов на экзамены, специальные распродажи, фейковые сервисы для просмотра новых популярных сериалов, мошенничество с летним транспортом.

Фишинг в Telegram. Мошенники все чаще пишут пользователям мессенджера с целью украсть аккаунт или провести сделку с фальшивой криптовалютой. Так, злоумышленники предлагают жертве купить ее редкий цифровой подарок в Telegram и расплачиваются за него поддельными токенами.

Обычно мошенники маскируют фишинговые ресурсы под визуальный стиль известных компаний, которым доверяют потенциальные жертвы. Для организаций, чей бренд используют, это грозит серьезными репутационными рисками.

На репутацию брендов также влияет тональность информационного поля. В первой половине 2025 г. специалисты обнаружили более 3,8 тыс. негативных сообщений, которые отрицательно влияют на репутацию компаний. Это активность, связанная с дезинформацией в соцсетях, мессенджерах и СМИ, например фейковые новости.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Управление репутацией компании выходит за рамки маркетинговых стратегий и работы с клиентскими отзывами. Организациям необходимо регулярно анализировать информационное поле и выявлять случаи нелегитимного использования бренда. Для этого следует регистрировать свои торговые марки и доменные имена, а также использовать современные средства защиты, которые предотвращают фишинговые атаки».

Платформа Bi.Zone Brand Protection ежедневно сканирует информационное поле и проверяет более 180 млн ссылок в поисках нелегитимных ресурсов. Кроме того, с января по июнь 2025 г. она выявила утечки свыше девяти млрд строк и проанализировала более трех млн сообщений на теневых форумах.

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