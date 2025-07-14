Совместимость Infrascope и Blitz Identity Provider повысит защищенность учетных записей пользователей

Подтверждена совместимость PAM Infrascope с российской системой аутентификации и контроля доступа пользователей Blitz Identity Provider. Интеграция станет еще одним шагом в повышении гибкости и надежности Infrascope и позволит организациям, использующим решения от NGR Softlab и Identity Blitz, обеспечить высокий уровень защиты и удобства пользователей. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Сервер аутентификации Blitz Identity Provider – это программное обеспечение для управления идентификацией, аутентификацией и контролем доступа пользователей. Продукт относится к классам решений IAM (Identity & Access Management), MFA (Multi-factor authentication), SSO (Single Sign-On) и позволяет оснастить веб-сайты и мобильные приложения компании функциями защиты учётных записей пользователей, построенными с учетом современных практик безопасности. Blitz Identity Provider сертифицирован на соответствие требованиям информационной безопасности ФСТЭК России.

«Для нас очень важно предлагать бизнесу решения с открытой экосистемой, сочетающие технологическую зрелость и практическую ценность. Интеграция нашей системы управления привилегированным доступом PAM Infrascope с проверенной отечественной разработкой Blitz Identity Provider в полной мере отражает такой подход и, безусловно, повысит уровень безопасности и удобства наших клиентов», – сказал Алексей Дашков, директор центра развития продуктов NGR Softlab.

Infrascope ─ комплексный программный продукт для управления привилегированным доступом класса РАМ. Система предотвращает внешние и внутренние угрозы, автоматизирует рутинные операции по управлению привилегированным доступом, позволяет мониторить действия пользователей и реагировать на нарушения в реальном времени. Infrascope защищает операции и бизнес-процессы, в которые вовлечены привилегированные пользователи.