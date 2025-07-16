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Половина веб-атак на госсектор – это попытки подбора пароля к учетным записям пользователей

Подбор пароля (брутфорс) стал основной веб-угрозой для госорганизаций в I полугодии. С попытками взлома учетных записей пользователей связаны почти 50% веб-атак на госсектор, зафиксированных с января по июнь 2025 г. компанией «Вебмониторэкс». Госсектор — это единственная отрасль, где брутфорс стабильно находится на первом месте в перечне атак на веб. При этом в абсолютном большинстве случаев речь идет именно о сredential stuffing, когда злоумышленники используют не просто словарные пароли, а ранее утекшие комбинации логинов и паролей от аккаунтов на разных платформах. Об этом CNews сообщили представители «Вебмониторэкса».

Всего с января по июнь было выявлено и заблокировано почти 600 млн атак на веб-ресурсы российских организаций, что значительно превышает показатели прошлого года. В среднем на одну госорганизацию в отчетном периоде было совершено около одного млн веб-атак.

Анализ проведен на основе большого массива агрегированных данных о разных типах атак на клиентов Вебмониторэкс, безопасность которых обеспечивается одноименной платформой защиты веб-приложений, микросервисов и API. Для отчета была проанализирована информация о более чем 170 крупных организациях из различных отраслей, включая госсектор, ИТ, ритейл, финансы, здравоохранение, промышленность, телеком и др.

При атаке методом сredential stuffing злоумышленник пытается подобрать пароль к учетной записи пользователя путем перебора ранее утекших комбинаций и похожих на них. Такие незаконные действия могут проводиться вручную или с использованием специализированного программного обеспечения (ботов), а также осуществляться с тысяч IP-адресов.

«Учетные записи на различных государственных порталах есть практически у каждого гражданина, при этом только небольшой процент пользователей задумывается о безопасности своих аккаунтов. Большинство же используют одинаковые или похожие учетные данные на разных ресурсах, а также редко их обновляют. Это увеличивает риски на фоне многочисленных утечек данных в последние годы. Взломав аккаунт пользователя, злоумышленник может не только получить всю информацию о человеке, но и совершать какие-то нелегитимные действия, например, взять кредит или провести сделку с недвижимостью, если на это не установлен самозапрет», — сказал генеральный директор «Вебмониторэкс» Анастасия Афонина.

Эксперт также напоминает, что целью киберпреступников могут быть не только личные кабинеты граждан, но и учетные данные сотрудников ведомств. В этом случае может быть скомпрометирована гостайна, секретная и стратегическая информация. А если злоумышленники подберут логин и пароль к учетной записи администратора сети, то последствия атаки могут быть еще более значительными.

Чтобы снизить вероятность успешного брутфорса организациям стоит использовать двухфакторую аутентификацию и решение класса CAPTCHA, устанавливать ограничения на количество попыток входа, ввести строгую парольную политику (длина пароля, используемые символы и т.п.) и обязательное регулярное обновление паролей. Помимо организационных мер помогут специализированные ИБ-решения для защиты онлайн-ресурсов. Например, WAF – межсетевой экран уровня приложений, который может блокировать многочисленные попытки перебора паролей, совершенные с пула IP-адресов, и заблокировать их до наступления негативных последствий. WAF также может работать с репутационными базами IP, использовать серые списки адресов (VPN, дата-центры, ТОR) и обеспечить защиту от ботов.

Простым пользователям же рекомендуется использовать парольные менеджеры (как на десктопе, так и на мобильном устройстве), чтобы не бояться забыть сложную комбинацию. Также не стоит хранить рабочие пароли на персональных устройствах и периодически обновлять свои личные учетные данные.

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