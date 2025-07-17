Объем российского ИБ-рынка составил 339,1 млрд руб. в 2024 году

В 2024 г. российские компании, государственные организации и частные пользователи инвестировали в решения и услуги информационной безопасности 339 млрд руб., что стало итогом роста рынка в 27%. Об этом говорится в исследовании компании «Стрим Консалтинг». Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

Инвестиции российских организаций и частных пользователей в аппаратные и программные продукты составили 28% и 23% соответственно. Также на 29% вырос сегмент ИБ-сервисов и услуг поддержки решений.

Одним из самых активных сегментов ИБ-рынка стало направление межсетевых экранов (Firewall, FW) и межсетевых экранов нового поколения (Next-Generation Firewall, NGFW). В секторе аппаратных решений в 2024 г. объем затрат пользователей на NGFW вырос на 37%, на FW – на 26%.

«Сетевая безопасность остается самым крупным направлением ИБ-рынка, а межсетевые экраны играют в нем решающую роль, поскольку представляют собой многофункциональные устройства, которые защищают пользователей сразу от нескольких классов угроз, – отметил Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности». – Несмотря на то, что в дальнейшем ожидается некоторое «охлаждение» спроса, поскольку основная часть организаций России уже заменила ключевые узлы ИТ-инфраструктуры на отечественные решения, до 2029 г. среднегодовой рост затрат на NGFW и FW составит 14% и 8% соответственно. При этом затраты на всю категорию аппаратных продуктов достигнет 14%».

Согласно данным исследования, рост рынка обусловлен активной фазой импортозамещения, расширением ландшафта киберугроз и ужесточением законодательства в сфере информационной безопасности. Основными эксплуатантами ИБ-решений выступают крупнейшие российские организаций (выручка от 25 млрд руб.), крупный бизнес (2-25 млрд руб.), федеральные и региональные органы власти.

По прогнозам специалистов исследования, среднегодовой рост ИБ-рынка России составит 14% и к 2029 г. составит 743 млрд руб.