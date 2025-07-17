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Обновление Jay Data 1.9: улучшенный интерфейс и увеличение скорости маскирования данных

Crosstech Solutions Group, разработчик решений в области информационной безопасности, представил обновленную версию своей платформы Jay Data, осуществляющей поиск, классификацию, маскирование конфиденциальной информации в базе данных. Об этом CNews сообщили представители Crosstech Solutions Group.

Отчеты о профилировании и маскировании

В решении стали доступны отчеты по результатам профилирования и маскирования данных с возможностью экспорта в формате таблиц в Excel. Они упрощают процесс согласования c ответственными сотрудниками перечня баз данных, где необходимо провести процесс маскирования.

Структура отчетов включает схемы базы данных, таблицы, колонки, типы данных, домены, примененные правила маскирования и установленные ограничения, например, запрет на значение NULL и т.д.

Улучшение пользовательского интерфейса

Для более комфортной работы с продуктом были реализованы изменения интерфейса. Добавлена возможность гибкого выбора таблиц и столбцов при настройке процессов маскирования и профилирования, что особенно актуально для компаний со сложной структурой баз данных. Теперь интерфейс решения стал более интуитивно понятным, что поможет пользователям проще ориентироваться в рабочем пространстве Jay Data.

Увеличение скорости маскирования данных

В Jay Data 1.9 расширена линейка поддерживаемых СУБД. К ранее реализованной интеграции с Oracle Database, MS SQL, Server Sybase, ClickHouse и другими СУБД была добавлена поддержка Postgres Pro, в связи с ее растущей популярностью у заказчиков.

Кроме того, в новой версии решения была увеличена скорость маскирования данных. Для каждой СУБД удалось достигнуть прироста производительности, что поможет сократить время обработки данных и снизить нагрузку на инфраструктуру компаний.

«При разработке Jay Data 1.9 мы опирались на запросы и обратную связь от текущих пользователей. В обновленной версии интерфейс стал проще и понятнее, что позволяет специалистам комфортнее работать с продуктом. Также была значительно увеличена скорость маскирования данных для различных СУБД. Отдельно отмечу, что в Jay Data 1.9 реализована английская версия интерфейса решения», – сказал Али Гаджиев, директор по продукту Jay Data.

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