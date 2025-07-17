«Сбер» и BI.Zone повысят цифровую устойчивость российских организаций

«Сбер» и BI.Zone провели интеграцию решений BI.Zone GRC и X Threat Intelligence. Это позволит предоставить организациям-клиентам дополнительный набор инструментов для управления ИТ-активами и уязвимостями, а также позволит выстроить системный подход к киберустойчивости в целом для отечественного бизнеса.

В рамках партнерства модули Asset Management и Vulnerability Management платформы BI.Zone GRC будут обмениваться данными с платформой X Threat Intelligence «Сбера».

Модуль Asset Management позволяет управлять ИТ‑активами и агрегировать данные из инфраструктуры компании. Vulnerability Management — модуль, который реализует процесс управления уязвимостями.

Платформа X Threat Intelligence «Сбера» предназначена для мониторинга и анализа киберугроз. Доступ к ней открыт бесплатно для всех российских компаний. Она предоставляет структурированную информацию об уязвимостях, утечках корпоративных учетных записей, фишинговых доменах, упоминаниях на теневых ресурсах, вредоносных кампаниях и группировках злоумышленников. Сейчас на платформе содержится описание более чем 470 тыс. уязвимостей, 700 аналитических отчетов и описаний вирусного заражения софта, почти 5 тыс. протестированных обновлений программного обеспечения. Кроме того, пользователи могут выявлять фишинговые сайты, которые используют их бренд. Сегодня платформой пользуется уже более 230 компаний в стране.

Платформа BI.Zone GRC автоматически агрегирует информацию об ИТ-активах и программном обеспечении, установленном в инфраструктуре компании. Решение X Threat Intelligence показывает, какие уязвимости актуальны для определенного вида ПО. Вместе они передают компаниям список актуальных для них уязвимостей. Так анализ рисков и их устранение становятся более быстрым и управляемым процессом.

Андрей Быков, руководитель BI.Zone GRC, сказал: «Мы стремимся делать управление процессами кибербезопасности для бизнеса не только эффективным, но и удобным. Интеграция решений позволит компаниям оперативно получать данные об актуальных киберугрозах, исходя из особенностей IT-активов. Сквозная аналитика даст возможность более эффективно и удобно выстраивать стратегию защиты в компаниях и повысить уровень киберустойчивости к актуальным угрозам».

Евгений Новиков, руководитель продукта X Threat Intelligence, сказал: «Наша цель – помочь стране противостоять киберугрозам. Совместная работа платформ позволяет повысить уровень кибербезопасности в компаниях РФ. Данные, содержащиеся на нашей платформе X Threat Intelligence, подготовлены экспертами Сбера и используются для защиты нашей инфраструктуры. Их ценность для решения задач управления уязвимостями и анализа угроз подтверждены практикой и теперь доступны всем».