Эксперты Bi.Zone AntiFraud назвали схемы мошенничества, популярные в первой половине 2025 года

Злоумышленники переходят на более прибыльные схемы. Они все чаще крадут платежные данные, обещают выгодную подработку на маркетплейсах либо притворяются сотрудниками банков, правоохранительных органов и ведомств. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Согласно статистике Банка России, за первые три месяца 2025 г. мошенники похитили почти 6,9 млрд руб. — это на 60% больше, чем за аналогичный период 2024 г. При этом, по данным Bi.Zone AntiFraud, число случаев кибермошенничества в первой половине 2025 г. снизилось на 18%. Эксперты Bi.Zone считают, что злоумышленники теперь ориентируются на более прибыльные схемы.

Так, в первой половине 2025 г. 17% всех случаев мошенничества были связаны с кражей доступов к электронным средствам платежей. Злоумышленники использовали социальную инженерию: притворялись банковскими сотрудниками, создавали поддельные сайты и рассылали SMS-коды, чтобы получить доступ к банковским картам и личным кабинетам. Также мошенники использовали утерянные карты для бесконтактных покупок без ввода ПИН-кода.

На схему «спасатель», вторую по популярности, пришлось 15% инцидентов. Мошенники звонили якобы от имени МВД России, Банка России или банка жертвы и сообщали ей, что счет был скомпрометирован. Затем предлагали перевести деньги на «безопасный» счет или передать их курьеру. Иногда преступники пугали жертву, что на нее планируют оформить кредит. Чтобы этому помешать, ее убеждали самостоятельно исчерпать кредитный лимит и перевести деньги в «безопасное место». В итоге человек терял все средства и оставался с долгами.

В 12% случаев мошенники использовали схемы с подработкой на маркетплейсах — предлагали писать положительные отзывы за деньги. Сначала «сотрудник» действительно получал оплату, но вскоре попадал в схему с выкупом товаров для «повышения рейтинга» позиций на площадке. Жертва тратила крупные суммы, ожидая возврата средств с процентами, но оставалась ни с чем.

Аналитики Bi.Zone AntiFraud также выделили схемы с высокой динамикой роста:

– В семь раз участилось использование схем с дропперами. В этой схеме мошенники вовлекают людей в незаконные финансовые операции под видом удаленной работы. Жертва заводит новую карту, передает реквизиты и доступ за вознаграждение либо обналичивает деньги, а затем передает их курьеру.

– В четыре раза выросло число мошеннических афер с букмекерскими ставками. Злоумышленники взламывают аккаунт пользователя, покупают виртуальную валюту в букмекерских конторах и выводят часть средств со счета. Остальное злоумышленники инвестируют в ставки, чтобы замаскировать операции.

– В четыре раза чаще мошенники применяли схему с фальшивыми выигрышами. В рамках этой схемы злоумышленники проводят поддельные розыгрыши в соцсетях и просят «победителей» оплатить налог или доставку несуществующего приза.

В I квартале 2025 г. российские банки предотвратили около 43,8 млн попыток мошенничества — почти в три раза больше, чем за аналогичный период в 2024 г. Таким образом, банки сохранили в 2,3 раза больше средств клиентов, чем в I квартале 2024 г., а именно 4,6 трлн руб.

Алексей Лужнов, руководитель Bi.Zone AntiFraud: «Банки и платежные сервисы внедряют антифрод-системы на базе искусственного интеллекта. Они помогают выявлять и блокировать подозрительные операции до того, как компания понесет убытки. Однако стоит помнить, что злоумышленники используют не только технические уязвимости, но и доверчивость людей. Поэтому защита от кибермошенников — это совместная задача пользователей и банков».

Эксперты Bi.Zone AntiFraud напоминают: никогда не сообщайте коды доступа из SMS или push-уведомлений другим лицам. С осторожностью относитесь к знакомствам в соцсетях и не доверяйте обещаниям легкого заработка, особенно требующего вложения денежных средств.

При любых сомнениях в мотивации собеседника прекратите разговор и свяжитесь с банком по номеру из его официальных источников.