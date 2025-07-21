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«Ростелеком» установил 27 новых устройств оповещения в Тюменской области

«Ростелеком» завершил очередной этап модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) в Тюменской области. В первом полугодии 2025 г. специалисты компании установили и подключили 27 новых устройств, а также организовали цифровые каналы. Комплексы размещены в Аромашевском, Ишимском и Сладковском районах. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В состав устройств входят рупорные громкоговорители, шкафы управления и телеком-оборудование.

Современная система оповещения служит для передачи информации населению о природных и техногенных катастрофах или других событиях, представляющих опасность.

Алексей Сухорученко, начальник управления «Тюменской областной службы экстренного реагирования»: «РАСЦО позволяет в режиме реального времени следить за включением устройств, оперативно мониторить состояние оборудования и каналов связи. Специалисты, ответственные за информирование граждан, могут заранее записывать речевые модули, устанавливать громкость сигнала тревоги и настраивать время автоматического запуска системы оповещения».

Все оборудование произведено в России на базе новых технологий и соответствует требованиям национального стандарта.

Александр Каменских, директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «“Ростелеком” продолжает участвовать в реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Для безопасной передачи данных мы организовали закрытые защищенные каналы связи. На сегодняшний день специалисты компании подключили 681 устройство, в том числе 235 в областном центре. Оборудование можно запускать сразу во всех населенных пунктах или выборочно».

Модернизация РАСЦО в Тюменской области будет продолжена в рамках действующих контрактов до конца ноября 2025 г.

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