Мошенники предлагают стать модератором OnlyFans и похищают деньги

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предупреждает о новом сценарии мошенничества c удаленной работой. Злоумышленники размещают объявления на популярных площадках, приглашают стать модератором сервиса для взрослых OnlyFans и под предлогом получения аккаунта просят оформить подписку за 1 руб. через поддельное приложение. Используя эту схему, только одна из мошеннических групп с начала 2025 г. обманула более 90 пользователей, у которых похитили 869 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители F6.

«Алло, мы ищем таланты»

Аналитики департамента компании F6 по защите от цифровых рисков (Digital Risk Protection) зафиксировали новый сценарий обмана с удаленной работой. Для атак на жителей России, которые находятся в поиске постоянного источника заработка, злоумышленники адаптировали разновидность популярной схемы FakeDate («фальшивое свидание»).

Мошенники размещают объявления о поиске сотрудников на удаленную работу. Для публикации вакансий используют популярные площадки и сайты бесплатных объявлений. В описании злоумышленники указывают, что ищут модераторов для сайта, чья задача – обеспечивать комфортную и безопасную среду для пользователей. За мониторинг и удаление нежелательного контента обещают платить от 10 тыс. руб. в неделю, возможность работать из дома и гибкий график. Среди требований к соискателям, таких как ответственность, внимательность и хорошее знание русского языка, указано обязательное наличие мобильного устройства на операционной системе Android 7 и выше.

Для обратной связи с потенциальными жертвами мошенники используют фиктивные аккаунты в Telegram. Чтобы создать образ, вызывающий доверие, они покупают для своих аккаунтов Premium и устанавливают на аватарах изображения в деловом стиле.

Все по-взрослому

В переписке злоумышленники сообщают, что ищут сотрудников для OnlyFans. Это популярный сервис для взрослых, недоступный для пользователей из России. Соискателям объясняют, что в первое время они будут верифицировать новые анкеты моделей, для чего потребуется создать свой аккаунт в приложении.

Обязательное условие работы в приложении, которое сразу обозначают мошенники – оплата подписки за 1руб. Злоумышленники объясняют, что это якобы необходимо для привязки карты к аккаунту модератора, чтобы в дальнейшем начислять на эту карту зарплату. Если пользователь соглашается с обозначенными условиями, мошенник уточняет день, с которого кандидат готов приступить к работе, и в назначенное время направляет ему ссылку для скачивания приложения.

Ссылка ведет на сайт only-fans[.]in, который маскируется под страницу магазина приложений Google Play. Под видом мобильного приложения OnlyFans пользователю предлагают скачать вредоносный APK-файл: шпионскую программу, которая позволяет злоумышленникам перехватывать SMS от банков. Когда пользователь введет данные банковской карты, чтобы оплатить подписку, мошенники сразу же получают эти данные, а вместе с ними – возможность вывести деньги со счета пользователя, в том числе взять на его имя кредит.

«Подпишись на мой блог»

Впервые мошенники использовали схему с оплатой подписки на OnlyFans в 2023 г. Под видом привлекательных девушек злоумышленники знакомились с жертвами в соцсетях или чат-ботах, отправляли откровенные фото. Остальное предлагали посмотреть в OnlyFans, а для этого – установить на телефоне поддельное приложение и оплатить подписку в $1.

Эту схему мошенники продолжают использовать до сих пор и дополняют ее новыми вариантами. Например, в одном из сценариев поддельного знакомства злоумышленники действуют от имени девушки-психолога, которая ведет на OnlyFans блог, посвященный полигамным отношениям. В переписке с кавалером мошенник пишет, что публикует в блоге тематические статьи, фото и видео, и предлагает подписаться на блог через фальшивое приложение.

Используя схему обмана с OnlyFans, только одна из мошеннических групп с начала 2025 г. обманула 93 пользователей из России, у которых похитили 869 тыс. руб. Максимальная сумма списания составила 155 тыс. руб., минимальная – 800 руб.

«Схемы мошенничества с фейковым трудоустройством чаcто нацелены на пользователей Android-устройств, так как с помощью такого способа мошенники могут вывети все деньги со счета жертвы, а иногда даже оформить кредит», – отметила Мария Синицына, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

В 2025 г. злоумышленники стали активнее использовать тему трудоустройства в новых сценариях обмана. Так, в марте специалисты F6 обнаружили комбо-схему: под предлогом заполнения резюме злоумышленники угоняли аккаунты пользователей Telegram, а затем рассылали по списку контактов сообщения от имени партии «Единая Россия» с предложением пройти опрос за деньги. Для этого предлагалось скачать поддельное мобильное приложение с Android-трояном. А минувшей зимой аналитики зафиксировали схему мошенничества под видом трудоустройства в пункты выдачи заказов популярных маркетплейсов. Преступники, используя подставные аккаунты, под видом владельцев ПВЗ размещали на популярных платформах объявления о наборе сотрудников, которым предлагали установить на смартфон поддельное Android-приложение.

Рекомендации специалистов F6 для защиты от подобных преступлений

Не переходите по ссылкам от незнакомцев.

Не устанавливайте приложения по рекомендациям пользователей, которых не знаете в реальной жизни.

Устанавливайте мобильные приложения только из официальных магазинов (обязательно проверяя правильность их доменных имен), от проверенных разработчиков и только в том случае, если точно знаете, для чего эти приложения вам нужны.

Проверяйте разрешения, которые запрашивают мобильные приложения после установки. Если приложение требует дать ему разрешения, которые напрямую не связаны с заявленным функционалом (например, для чтения SMS и контактов), удалите такое приложение, чтобы исключить риск утечки конфиденциальной информации неизвестным.

Тщательно проверяйте доменные имена ресурсов, на которые собираетесь перейти – например, с помощью VirusTotal. Если домен сайта отличается от оригинального или просто кажется вам подозрительным – не открывайте страницу.

Не вводите данные банковской карты, CVV и ПИН-коды, логины и пароли на непроверенных или незнакомых сайтах, в приложениях и сервисах, которыми пользуетесь впервые.

Если вы понимаете, что ваша банковская карта скомпрометирована, сразу же заблокируйте ее, позвонив на горячую линию банка, или с использованием банковского приложения.

При поиске вакансий помните: зарплата выше рынка, если такие условия предлагает не известная крупная компания – один из отличительных признаков объявлений от мошенников. Если в объявлении обещают высокую зарплату при низких требованиях или их отсутствии – это сигнал вероятного обмана.