Компания MONT расширила ИБ-портфель отечественной системой exploitDog

MONT и компания «Навигатор инновационных решений» («НИР») объявили о начале стратегического партнерства. Продуктовый портфель MONT пополнился решением exploitDog – российской системой анализа уязвимостей, ориентированной на корпоративный сектор и задачи импортонезависимости. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Сотрудничество позволит предложить партнерам и заказчикам MONT больше ИБ-решений, а также усилит позиции компаний на рынке. Партнерство способствует продвижению exploitDog и поддерживает распространение отечественных решений в сегменте корпоративной кибербезопасности.

«Для нас это важный шаг в укреплении продуктовой линейки по информационной безопасности. Сервис exploitDog закрывает актуальные задачи по управлению уязвимостями в корпоративных инфраструктурах и помогает заказчикам выстраивать зрелые процессы защиты. Мы уверены, что сотрудничество с “Навигатором инновационных решений” даст дополнительный импульс развитию экосистемы ИБ-продуктов на российском рынке», — сказал Александр Галдобин, руководитель отдела по работе с вендорами ИБ, ГК MONT.

Платформа позволяет выстраивать полный цикл работы с уязвимостями: от автоматического обнаружения до оценки рисков, контроля устранения и формирования аналитических отчетов. Сервис exploitDog помогает организациям оперативно реагировать на уязвимости, снижая вероятность инцидентов и обеспечивая соответствие требованиям регуляторов.

Сервис поддерживает интеграцию с популярными сканерами, CMDB, SIEM, DLP и другими ИБ- и ИТ-системами, что позволяет включить exploitDog в существующую экосистему защиты. Платформа полностью создана в России, входит в единый реестр отечественного ПО.

«Мы рады присоединиться к партнерской экосистеме MONT, и видим большой потенциал в синергии нашего технологического решения с экспертизой MONT. Совместно мы поможем российским заказчикам выстраивать более зрелые, надежные процессы кибербезопасности и эффективнее справляться с актуальными ИБ-задачами», — сказал Сергей Крюков, генеральный директор ООО «НИР».