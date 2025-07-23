Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Компания MONT расширила ИБ-портфель отечественной системой exploitDog

MONT и компания «Навигатор инновационных решений» («НИР») объявили о начале стратегического партнерства. Продуктовый портфель MONT пополнился решением exploitDog – российской системой анализа уязвимостей, ориентированной на корпоративный сектор и задачи импортонезависимости. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Сотрудничество позволит предложить партнерам и заказчикам MONT больше ИБ-решений, а также усилит позиции компаний на рынке. Партнерство способствует продвижению exploitDog и поддерживает распространение отечественных решений в сегменте корпоративной кибербезопасности.

«Для нас это важный шаг в укреплении продуктовой линейки по информационной безопасности. Сервис exploitDog закрывает актуальные задачи по управлению уязвимостями в корпоративных инфраструктурах и помогает заказчикам выстраивать зрелые процессы защиты. Мы уверены, что сотрудничество с “Навигатором инновационных решений” даст дополнительный импульс развитию экосистемы ИБ-продуктов на российском рынке», — сказал Александр Галдобин, руководитель отдела по работе с вендорами ИБ, ГК MONT.

Платформа позволяет выстраивать полный цикл работы с уязвимостями: от автоматического обнаружения до оценки рисков, контроля устранения и формирования аналитических отчетов. Сервис exploitDog помогает организациям оперативно реагировать на уязвимости, снижая вероятность инцидентов и обеспечивая соответствие требованиям регуляторов.

Сервис поддерживает интеграцию с популярными сканерами, CMDB, SIEM, DLP и другими ИБ- и ИТ-системами, что позволяет включить exploitDog в существующую экосистему защиты. Платформа полностью создана в России, входит в единый реестр отечественного ПО.

«Мы рады присоединиться к партнерской экосистеме MONT, и видим большой потенциал в синергии нашего технологического решения с экспертизой MONT. Совместно мы поможем российским заказчикам выстраивать более зрелые, надежные процессы кибербезопасности и эффективнее справляться с актуальными ИБ-задачами», — сказал Сергей Крюков, генеральный директор ООО «НИР».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

Англия идет войной на крипту. Конфискована целая сеть нелегальных криптоматов

Заглянуть внутрь трафика: как Kaspersky NGFW видит больше, чем обычный файрвол

Совершена грандиозная атака на сеть торговли алкоголем «Винлаб». Чинить будут несколько дней, ожидаются миллиардные убытки

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще