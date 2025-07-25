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Количество заказных взломов ИТ-систем российских компаний на фоне обострившейся конкуренции выросло на 26%

Эксперты компании «Нейроинформ», специализирующейся на анализе и оценке киберугроз, выявили значительный всплеск заказных взломов в России в 2025 г.

По данным аналитиков, во II квартале 2025 г. количество заказных взломов ИТ-систем российских компаний на фоне обострившейся конкуренции выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост указывает на то, что организации стали более активно сотрудничать с хакерами, чтобы проникнуть в инфраструктуру своих конкурентов.

По данным «Нейроинформ», во II квартале этого года больше всего от заказных взломов пострадали промышленные предприятия (34% от всех компаний, подвергшихся взломам), финансовые организации (28%), ИТ-компании (16%), образовательные учреждения (12%) и научные организации (8%), обладающие ценной информацией. Доля остальных компаний, ставших жертвами взломов по заказу, составила 2%.

Основной причиной, по которой российские компании заказывают взлом инфраструктуры других игроков рынка, является приобретение конкурентного преимущества за счет получения информации о технологиях, используемых другими организациями. Кроме того, причинами заказных взломов является стремление компаний завладеть клиентской базой данных конкурентов, а также желание помешать успешной работе других организаций, чтобы переманить чужих клиентов.

В основном, российские компании обращаются за организацией заказных взломов напрямую к знакомым хакерам, с которыми уже выстроились «рабочие отношения», но иногда такие запросы получают даже ИБ-компании. Подобные обращения обычно отвергаются организациями, которые следуют профессиональным этическим нормам и дорожат своей репутацией на рынке. Отправка запросов на проведение взломов ИБ-компаниям указывает на то, что спрос на подобные вредоносные активности на рынке довольно высок, и организации ищут любые возможности, чтобы осуществить взлом.

«В последнее время конкуренция на российском рынке значительно обострилась. Компании начали более активно использовать различные методы конкурентной борьбы, включая взломы инфраструктуры других организаций. Причём, если не получает сломать техническими или социотехническими средствами злоумышленники внедряют своего человека в компанию, и через него аккуратно получают нужную им информацию. Такие проекты рассчитаны на несколько месяцев и действия хакеров могут долго оставаться незаметными для компании-жертвы», – отметил Александр Дмитриев, генеральный директор компании «Нейроинформ».

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