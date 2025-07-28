«Спикател» будет использовать решения R‑Vision в собственном SOC

«Спикател», поставщик облачных и ИБ-решений, использовал SOAR и TIP-платформы от разработчика систем цифровизации и кибербезопасности R‑Vision для создания собственного коммерческого центра мониторинга киберугроз (SOC). Системы R-Vision SOAR и TIP будут использоваться для реагирования на ИБ-инциденты и анализа информации об угрозах для инфраструктуры заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Спикател».

В качестве основы для создания SOC «Спикатела» была использована SOAR-платформа R-Vision, которая агрегирует данные по инцидентам из множества источников и автоматизирует процессы реагирования на киберинцеденты и реализацию ответных мер. SOAR сокращает среднее время обнаружения и реагирования на инциденты в два-семь раз, в зависимости от типа инцидента, поскольку большая их часть может обрабатываться без участия человека. R-Vision SOAR зарегистрирован в Реестре отечественного ПО и сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

Также при создании SOC «Спикател» использовал TIP-платформу от R‑Vision, где собраны различные индикаторы компрометации, такие как IP-адреса, домены, хэш-суммы вредоносных файлов, адреса командных серверов ботнетов и пр., которые также позволяют быстрее реагировать на возможный инцидент. Например, аналитики могут выявить в корпоративной сети IP-адрес, который ранее фигурировал в хакерской атаке. Обработанные данные автоматически передаются на имеющиеся внутренние средства защиты из единой базы для немедленной блокировки.

«Благодаря решениям партнера у нас есть расширенное представление о том, что происходит в инфраструктуре организации, мы можем выявлять как инсайдеров, которые пытаются выкрасть и передать злоумышленникам чувствительную информацию, так и атаки APT-группировок и хактивистов. SOC помогает оперативнее реагировать на атаки и на ранних стадиях принимать действия для минимазации их последствий», — сказал технический директор «Спикатела» Евгений Пудовкин.

«Грамотно выстроенные процессы управления инцидентами — основа устойчивой системы кибербезопасности. С помощью решений R-Vision наш партнёр смог автоматизировать те рутинные операции, на которые без SOAR и TIP систем обычно тратится огромное количество времени аналитиков. Кроме того, дашборды и отчеты этих продуктов помогают развивать SOC и соответствовать заявленным SLA. Интеграция решений R-Vision и «Спикател» расширяет возможности для мониторинга и реагирования на инциденты, тем самым способствуя повышению устойчивости к киберугрозам компаний различных секторов экономики», — сказал руководитель управления развития партнеров R-Vision Андрей Чечеткин.