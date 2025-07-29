Подтверждена совместимость средства криптографической защиты информации Litoria Desktop 2 с операционной системой «ОСнова»

Операционная система «ОСнова» и средство криптографической защиты информации Litoria Desktop компаний АО «НППКТ» и «Газинформсервис» успешно прошли тестирование на совместимость. Подтверждена полная совместная работоспособность и возможность эффективного использования продуктов компаний при задачах импортозамещения. Итог тестирования зафиксирован двусторонним сертификатом соответствия. Сотрудничество открывает для пользователей новые возможности по комбинированию используемых продуктов и расширению сферы их применения. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

«ОСнова» — отечественная операционная система общего назначения, предназначенная для рабочих станций и серверов. ОС отличается уникальным подходом к оптимизации и надёжности, обладает обширной экосистемой совместимого ПО, отвечает современным требованиям защиты и идеально подходит для импортозамещения, а также зарегистрирована в реестре Минцифры и имеет версии, сертифицированые ФСТЭК и ФСБ России.

Litoria Desktop 2 — универсальное средство работы с электронной подписью (СКЗИ), которое обеспечивает широкие возможности работы с инфраструктурой открытых ключей (PKI), в том числе создание и проверку электронной подписи, управление сертификатами и контейнерами, шифрование и расшифровывание файлов. Корректность работы и соответствие требованиям законодательства подтверждены сертификатом ФСБ.

«Мы гордимся тем, что наши решения успешно интегрируются и обеспечивают высокий уровень безопасности для пользователей. Наше сотрудничество открывает новые возможности для российских компаний в построении защищённых информационных систем на базе отечественных технологий», — сказал Андрей Шор, заместитель генерального директора АО «НППКТ» по развитию.

«В условиях активного импортозамещения расширение совместимости с продуктами отечественной разработки — это стратегический приоритет для всех российских вендоров, включая компанию "Газинформсервис" и АО "НППКТ". Результатом этой работы неизбежно является повышение качества ПО, отчего выигрывает конечный пользователь, получая больше хороших продуктов и возможностей их совместного использования», — сказал Богдан Мишко, менеджер линейки продуктов Litoria компании «Газинформсервис».