Российские компании смогут контролировать действия ИИ-агентов на своих сайтах

Компания Servicepipe сообщила о новом функционале Bot Protection, благодаря которому стало возможно контролировать активность ИИ-агентов на веб-ресурсах. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

С начала 2025 г. специализированная лаборатория Servicepipe ведет активные исследования в сфере искусственного интеллекта, и сейчас завершила работы в сегменте ИИ-агентов. Благодаря чему у решения вендора для анализа трафика Visibla Scan появилась возможность выявлять ИИ-агентов, выделяя их среди другой автоматизации. При соответствующем запросе со стороны клиента Visibla Scan может работать в связке с решением по защите от ботовых атак Bot Pprotection, которое позволит либо полностью заблокировать действия поисковых ботов, либо открыть доступ избранным ИИ-агентам.

Также в Servicepipe была реализована возможность настраивать гибкие политики доступа ИИ-агентов к данным: по URL, разделам сайта, времени суток и т. д. Более того, в решении Bot Protection теперь доступна аналитика по активностям ИИ-агентов, включая отчеты о попытках обхода блокировок.

Прежде всего выявлять подобную автоматизацию важно компаниям, работающим в сфере электронной коммерции, особенно, с учетом роста числа покупок, совершаемых с помощью ИИ-ботов. Кроме того, анализ действий ИИ-агентов защищает ресурсы компаний от неконтролируемой индексации, сбора лишней информации и т. д. Возможность контролировать доступ ИИ-агентов к сайтам также будет интересна онлайн-школам, медиа-ресурсам, туристическим операторам и иным компаниям, чьи веб-ресурсы содержат уникальный контент.

«Мы прекрасно понимаем, что технологии развиваются стремительно и без ИИ-агентов уже никуда. В то же время мы за этичное использование искусственного интеллекта и уверены, что владельцы вправе сами решать, кто и когда имеет право собирать информацию на их ресурсах, поэтому появление нового функционала в Bot Protection возвращает этот контроль в руки бизнеса», — сказал директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.